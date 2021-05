Phil Mickelson écrit une page d’histoire

Phil Mickelson a inscrit son nom dans le livre des records du golf, dimanche au Championnat de la PGA, à Kiawah Island en Caroline du Sud, en devenant le plus vieux golfeur à remporter un tournoi majeur.

Âgé de 50 ans, «Lefty» est devenu le premier quinquagénaire à soulever un trophée au terme d’un tournoi du Grand Chelem.

Mickelson a connu une journée en montagnes russes, lui qui a alterné les bogueys et les oiselets, mais il en a fait juste assez pour se maintenir au sommet. Il a finalement remis une carte finale de 73 (+1). Avec un cumulatif de 282 (-6), il a devancé ses plus proches poursuivants, l’Américain Brooks Koepka et le Sud-Africain Louis Oosthuizen, par deux coups.

Deuxième au début de la dernière ronde, un seul coup derrière Mickelson, Koepka n’a pas été en mesure de bien négocier le parcours d’Ocean Course.

Le Canadien Corey Conners a, une fois de plus, connu des ratés lors de la dernière journée. Il a joué un coup au-dessus de la normale et a chuté de sept positions, pour terminer son tournoi à égalité au 17e rang, avec un cumulatif égal à la normale de 288.

L’autre représentant de l’unifolié toujours en lice, Adam Hadwin, a joué la normale de 72 coups lors de la dernière ronde. Il a tout de même terminé à 14 coups du meneur, avec un cumulatif de 296 (+8), à égalité en 64e position.