Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 23 mai:

«La table de Kim»

L’auteure Kim Thúy a donné rendez-vous à René-Richard Cyr et Louise Deschâtelets qui côtoient ainsi la philosophe Véronique Grenier et le cardiologue Jean-Marc Raymond. Au fil des discussions, il est question de tatouage, de «tako-stubo» et des «Parapluies de Cherbourg».

Dimanche, 14 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Sing Street: la rue des chansons»

Afin de séduire une fille pour laquelle il a le béguin à Dublin, en Irlande, un adolescent décide de fonder un groupe de musique. Il ne sait pas encore qu’il est en train de tracer sa destinée. Une comédie portée par une trame sonore musclée.

Dimanche, 14 h 30, VRAK.

«Menace de glace»

Une éclipse solaire provoque une masse de vent très froid se dirigeant vers la Terre. Si elle atteint la planète, ce sera le début d’une nouvelle ère glaciaire. Le sort des humains, de la flore et de la faune repose entre les mains d’un climatologue.

Coproduction cinématographique entre l’Australie et le Canada.

Dimanche, 16 h, addikTV.

«Bonvelo»

En compagnie de la spécialiste du vélo de montagne en cross-country Andréanne Pichette, le passionné de randonnées à deux roues Dominick Ménard part à la découverte du réseau Empire 47, un centre de vélo de montagne progressif situé à Lac-Delage, dans la région de Québec.

Dimanche, 18 h 30, Évasion.

«Sucré Salé a 20 ans»

Pour lancer avec éclat sa 20e saison, le magazine culturel «Sucré Salé» peut compter sur les animateurs Patrice Bélanger et Guy Jodoin. La tête remplie de souvenirs, ils replongent dans des moments marquants aux côtés de Jean-Michel Anctil, Brigitte Boisjoli, Véronic DiCaire et Jean-Marc Parent, entre autres.

Dimanche, 19 h 30, TVA.

«Bonne fête ComediHa!»

Les célébrations commémorant les 20 ans du populaire festival ComediHa!, un événement annuel à Québec, se concluent avec d’autres divertissants numéros proposés durant cette deuxième partie. La soirée faste est menée par Normand Brathwaite, qui a invité des artistes qu’il connaît très bien.

Dimanche, 21 h, Z.

«Sur le seuil»

Le scénario de ce film d’horreur québécois est adapté du roman à succès du même titre signé Patrick Senécal. On y voit Michel Côté jouer un psychiatre, dont l’un des patients est un écrivain au bord du gouffre, incarné par Patrick Huard. Au menu: satanisme et aliénation mentale.

Dimanche, 22 h 30, Télé-Québec.