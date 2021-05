Un gym pour gâter leurs employés

Salle d’entraînement avec téléviseur, douche et vestiaire, table de ping-pong et borne d’arcade, rangement à vélos... un restaurant de Québec prend les grands moyens pour « gâter » son équipe et déjouer la pénurie de main-d’œuvre.

Malgré la pandémie, le restaurant Chez Rioux & Pettigrew, dans le secteur du Vieux-Port, vient d’investir plusieurs milliers de dollars dans des espaces d’entraînement et de détente.

Les équipements seront mis gratuitement à la disposition des employés, lorsque les règles sanitaires le permettront.

L’initiative fait penser aux avantages offerts dans les industries de l’innovation et du numérique. Dans le milieu de la restauration, où les marges de profit sont très minces et où chaque pied carré compte, c’est beaucoup plus rare.

« Je n’ai jamais entendu parler d’un resto qui avait ça », souligne le copropriétaire Stéphane Grenon.

« Game changer »

Selon lui, la restauration est « un métier très difficile » et stressant, poussant souvent des gens à changer de carrière, ce à quoi il voulait offrir une solution.

« Moi, ma ressource première, ce sont mes employés. Je me suis toujours dit : rends tes employés heureux et ils vont bien s’occuper de ta business et de tes clients. [...] J’ai voulu leur offrir un cadeau », affirme-t-il.

Son mantra semble lui avoir souri dans les derniers mois, car il n’a perdu aucun travailleur malgré l’incertitude de la crise.

Pour l’instant, l’entrepreneur soutient donc que le recrutement de personnel n’est pas un enjeu pour lui. Mais à plus long terme, il admet que ces atouts pourraient être un « game changer » en matière de rétention et d’attractivité de personnel.

« À court terme, je ne le fais pas pour attirer de la nouvelle main-d’œuvre. Oui, ça va être le cas éventuellement, mais là, j’avais envie de gâter mon équipe », résume-t-il.

« Je suis tanné de les voir dans des petits casiers au-dessus des marches », lance-t-il.

Bien-être

Stéphane Grenon soutient qu’il caressait ce projet depuis longtemps, mais qu’il attendait d’avoir les moyens financiers et l’espace nécessaire pour le faire.

L’idée lui est revenue en s’impliquant comme président dans le lancement d’une entreprise technologique, Octane, qui loge à la même adresse que le restaurant.

Les astres se sont donc alignés, puisque des locaux étaient disponibles au deuxième étage de l’édifice, où les travaux ont pu être lancés. Les sept employés d’Octane pourront également profiter des nouvelles installations, qui comprennent aussi un studio de photos.

M. Grenon en est certain, la croissance de ses entreprises passera par le bien-être des employés. « Notre mission des prochaines années, c’est qualité d’emploi, bien-être, soin des employés », affirme-t-il.