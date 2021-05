Une école retouche les photos de plusieurs finissantes

Une école secondaire de la Floride a provoqué l’ire de plusieurs élèves et familles après avoir retouché les photographies d’albums de finissants.

Quand la jeune Riley O’Keefe a reçu les images, elle a d’abord ri avant de se mettre en colère.

L’élève de neuvième année (secondaire 3) de l’école Bartram Trail de St. Johns n’en revenait pas de voir que sa photo de fin d’année avait été modifiée.

Au lieu de son léger décolleté, une large barre noire a été ajoutée sur Photoshop par l’école.

«Ce n’est pas seulement l’histoire de la retouche des photos [...] C’est une façon de nous dire que nos corps ne sont pas acceptables pour nos albums», a-t-elle dit en entrevue à CNN.

L’adolescente a indiqué qu’elle avait porté la même tenue toute la journée et qu’aucun membre de la direction ne lui avait fait de remarque.

«Je m’exprime parce que je ne veux pas que les autres filles pensent qu’elles ne peuvent pas prendre la parole», a ajouté Riley.

«Je me sentais bien cette journée-là, et je ne contrevenais pas au code vestimentaire. Mais quand j’ai envoyé les photos retouchées à ma mère, je me sentais sexualisée. Comme si c’était tout ce qui comptait pour l’école», a confié une autre élève, Zoe Iannone

Dans un communiqué, la commission scolaire a fait savoir que l’école avait agi ainsi pour inclure tous les élèves dans les albums.

«Auparavant, l’école secondaire Bartram Trail n’incluait pas aux albums de finissants les élèves qui contrevenaient au code vestimentaire», peut-on lire.

«Cette année, des retouches ont été faites pour s’assurer que tous les élèves se retrouvent dans le livre.»

L’école a proposé aux parents de rembourser les frais des photos, mais plusieurs parents préfèreraient des excuses de l’école.

«Ils poussent les enfants à se sentir mal par rapport à qui ils sont», a confié une mère de famille.