Une position avantageuse

Joel Edmundson a gagné la Coupe Stanley en 2019 avec les Blues de St. Louis. Le défenseur de 27 ans sait que la route vers l’objectif ultime ressemble plus à un marathon qu’à un sprint.

Au lendemain d’un revers de 5 à 1 dans le deuxième match de cette série contre les Maple Leafs, Edmundson a rappelé que son équipe se retrouvait en bonne position.

«Oui, la mémoire à court terme est très importante en séries», a dit Edmundson. «Nous avons connu un bon premier match et une bonne journée à nous préparer aujourd’hui.»

«Nous avons l’avantage de la glace maintenant», a poursuivi Edmundson. «Nous revenons à la maison avec une victoire. Nous aurions aimé gagner nos deux matchs à Toronto, mais nous sommes heureux de revenir à la maison. Nous aurons maintenant le dernier changement. C’est un gros avantage en séries.»

Brett Kulak a tenu un discours pratiquement identique à celui de son coéquipier.

«Nous sommes heureux de rentrer à la maison, nous étions heureux de gagner un match sur la route», a affirmé Kulak. «En séries, ce n’est jamais facile de jouer sur la route. Les Leafs ont une bonne équipe. Nous aimons notre position.»

De possibles changements

Avec une égalité de 1-1 dans cette série et seulement trois buts en deux matchs, Dominique Ducharme cherchera-t-il à brasser sa soupe pour la prochaine rencontre?

À ce sujet, Ducharme a bien caché son jeu. Il s’est contenté de réponses vagues concernant la possibilité d’apporter des modifications à sa formation.

«C’est toujours possible», a répondu Ducharme. «Il y a eu un changement après le 1er match (Jesperi Kotkaniemi à la place de Jake Evans). Il pourrait y avoir des changements entre le 2e match et le 3e match. C’est possible. Nous avons de la profondeur.»

Sur le plan offensif, le CH n’a pas beaucoup menacé Jack Campbell lors des deux premières rencontres. En supériorité numérique, le Tricolore a aussi été très discret avec aucun but en six occasions. Il pourrait ajouter une épice différente à son groupe en se tournant vers Cole Caufield, qui a marqué quatre buts à ses dix premiers matchs dans la LNH.

Avec les deux prochaines rencontres à Montréal, Ducharme pourrait également mieux protéger Caufield à cinq contre cinq dans le jeu des confrontations.

«On n’a pas peur de l’utiliser à cinq contre cinq», a répliqué Ducharme. «On a de la profondeur. On s’est préparé pour que tout le monde puisse rentrer et contribuer. À la maison, nous aurons aussi un meilleur contrôle sur les confrontations. S’il est en uniforme, il ne serait pas juste là en supériorité numérique. Au deuxième match, on a juste eu une occasion en avantage numérique.»

Pour faire confiance à Caufield, l’entraîneur en chef sur une base intérimaire devra sortir de sa formation un ailier plus expérimenté. Il a toutefois dit qu’il avait carte blanche dans le choix de ses effectifs et qu’il ne ressentait pas de pression de la part de son directeur général, Marc Bergevin.

«J’ai le soutien de la direction à 100%», a-t-il mentionné. «Aucun doute.»

À l’image de plusieurs de ses coéquipiers ces derniers jours, Kulak a offert des fleurs à Caufield.

«Il est impressionnant. J’ai aimé son jeu en fin de saison, il a des habiletés, des mains rapides et un très bon tir. Il a toujours la tête haute pour recevoir une passe et il cherche les espaces libres. Il a plusieurs outils dans son coffre en plus de garder une très bonne attitude.»

Une amende pour le capitaine

À la veille du troisième match, Ducharme, Edmundson et Kulak ont encore une fois insisté sur la notion de la discipline.

«On devra rester plus calme», a souligné Edmundson. On a perdu notre sang-froid lors du deuxième match et les Leafs se nourrissent de ça.»

Parlant de sang-froid, Shea Weber a reçu une amende de 5000$ de la part du département de la sécurité des joueurs pour son coup de bâton à l’ailier Wayne Simmonds, à mi-chemin en deuxième période, samedi.