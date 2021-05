Championnat du monde: la sécheresse se poursuit pour le Canada

Incapable de profiter de deux doubles avantages numériques en période médiane, le Canada a encaissé un autre revers au Championnat du monde de hockey, pliant l’échine au compte de 3 à 1 devant l’Allemagne, lundi, à Riga.

Pour la première fois depuis 2010, la formation canadienne a encaissé trois revers de suite durant ce tournoi. Toutefois, jamais il n’avait trébuché trois fois d’affilée en début de compétition. Ayant baissé pavillon face aux Lettons et aux Américains précédemment, les représentants de l’unifolié n’ont pas encore inscrit un seul point et devront rapidement renverser la vapeur s’ils souhaitent remonter au classement du groupe B et se qualifier pour les quarts de finale.

Le Canada s’est placé en difficulté en concédant deux buts en 38 secondes à mi-chemin de la période initiale, des filets étant l’œuvre de Stefan Loibl et de Matthias Plachta aux dépens d’Adin Hill. Cependant, c’est surtout son inefficacité en supériorité numérique qu’il regrettera. Au deuxième tiers, l’équipe germanique a totalisé 22 minutes de pénalité et s’est défendue à trois patineurs pendant deux minutes à une occasion et 1:55 à une autre. Cependant, le gardien Mathias Niederberger et sa défense ont tenu bon; l’homme masqué a d’ailleurs effectué 30 arrêts au cours des deux premiers vingts.

Korbinian Holzer a projeté la rondelle dans une cage abandonnée en fin de rencontre pour confirmer le résultat. Nick Paul a été l’unique joueur canadien ayant touché la cible.

La troupe de l’instructeur-chef Gerard Gallant renouera avec l’action mercredi contre la Norvège.