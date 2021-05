Journée nationale des patriotes: ouvert ou fermé?

En cette Journée nationale des patriotes, certains bureaux de service public ne seront pas accessibles, puisqu’ils seront fermés au public, alors d’autres verront leurs horaires modifiés.

Ainsi, les banques et institutions financières seront fermées, tout comme les bureaux de poste.

Les bureaux gouvernementaux et certains bureaux municipaux, tels que les comptoirs de permis et les salles d’audience de la Cour municipale sont concernés par la fermeture.

Aucun service ne sera offert à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ainsi qu’à l’agence de Revenu Québec.

La Ville de Montréal a indiqué que certains des services municipaux auront un horaire modifié à l’occasion de la Journée nationale des patriotes.

Les écocentres et certaines bibliothèques demeureront ouverts et les collectes de déchets et de recyclage se feront selon l’horaire habituel, à l’exception de la collecte des résidus verts dans l’arrondissement de Montréal-Nord, reportée à mardi.

Les succursales de la SAQ et de la SQDC resteront ouvertes, alors que les horaires des transports en commun seront modifiés.

Les centres commerciaux, les pharmacies et les marchés publics à Montréal seront également ouverts, tout comme le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium.