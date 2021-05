La mission de Nathan MacKinnon est bien entamée

Les équipes souhaitant freiner la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) en saison régulière, l’Avalanche du Colorado, devront tenter de maîtriser un Nathan MacKinnon en pleine possession de ses moyens et désireux de gagner la première coupe Stanley de sa carrière.

Si les «Avs» ont dominé le circuit Bettman avec 82 points durant le calendrier régulier, puis balayé les Blues de St. Louis au premier tour des séries, c’est notamment grâce au joueur de 25 ans. Ayant amassé 65 points en 48 parties de saison, MacKinnon a poursuivi son travail de démolition en ronde initiale. Il a récolté six buts et trois aides, réalisant entre autres un tour du chapeau dans le deuxième affrontement.

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les concurrents de l’Avalanche. Aux dires de ses coéquipiers, le numéro 29 est particulièrement impressionnant.

«Être l’ailier de Nate, comme vous le voyez, est sûrement l’un des meilleurs emplois dans le monde du hockey», a affirmé le capitaine Gabriel Landeskog, tel que rapporté par le quotidien «Denver Post».

«C’est franchement un hockeyeur exceptionnel. Pour moi, il est le meilleur, avait de son côté mentionné l’attaquant Pierre-Édouard Bellemare il y a quelques jours. Vous le regardez chaque jour et vous vous dites qu’il est formidable. Puis, une fois les séries commencées, il passe à un autre niveau. Ce n’est pas juste pour tous les gars de mon style, mais quand il est de votre côté, c’est plaisant à voir.»

Une affaire d’équipe

Évidemment, MacKinnon ne peut tout faire et ses coéquipiers ont tous leur mot à dire dans les succès de l’Avalanche, qui a dominé les Blues 20 à 7 au chapitre des buts marqués. Cette performance reluisante a suivi une séquence de cinq triomphes pour conclure la campagne. Au plan individuel, les chiffres sont également impressionnants. Landeskog et Mikko Rantanen ont totalisé respectivement huit et sept points, le second des deux terminant avec un différentiel de +9.

Devant le filet, Philipp Grubauer présente des statistiques – moyenne de buts alloués de 1,75 et taux d’efficacité de ,936 – ronflantes.

«Je pense que les prochaines journées de repos seront très immenses, mais le plus important, c’est comment nous avons joué chaque match, chaque séquence, pendant 60 minutes, a déclaré le gardien au site NHL.com. Tous les petits détails comptent en séries. Nous avons trouvé un moyen de faire le nécessaire dans tous les matchs et ce sera la clé si on veut avancer.»

-Par ailleurs, MacKinnon est le premier hockeyeur de l’histoire de la concession autrefois située à Québec à totaliser neuf points dans une série au cours de laquelle il a disputé seulement quatre parties.