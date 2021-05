Les dernières régions en rouge foncé reviennent au rouge

Les dernières régions qui se trouvaient en zone de mesures spéciales, ou «rouge foncé», sont revenues au palier rouge régulier lundi.

Ces assouplissements concernent la MRC du Granit, en Estrie; les MRC des Etchemins, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, dans Chaudière-Appalaches, et des MRC de Kamouraska, de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et Les Basques au Bas-Saint-Laurent.

Ces MRC s’étaient toutes retrouvées, à un moment ou un autre au cours des dernières semaines, en zone rouge foncé afin de lutter contre des éclosions marquées de COVID-19, ces régions s’étant retrouvées avec des taux de contamination par habitant parmi les plus élevés au Québec.

Les villes de Québec, Gatineau et Lévis avaient aussi goûté à ce traitement pendant quelques semaines. La vie en zone rouge foncé impliquait notamment la fermeture de tous les commerces non essentiels, tandis que le couvre-feu débutait à 20 h, contre 21 h 30 dans les zones rouges régulières.

Ce changement survient alors que la majorité des régions en zone rouge devraient revenir en zone orange dès lundi prochain. Le fameux couvre-feu, qui ponctue la vie des Québécois depuis janvier dernier, sera quant à lui levé partout au Québec dès vendredi.

Par ailleurs, notons que la Côte-Nord est revenue en zone jaune lundi.