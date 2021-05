Les pratiques policières en voie de changer au Québec

Les pratiques policières risquent de changer dans les prochaines années au Québec, alors que le Comité consultatif sur la réalité policière doit présenter mardi son rapport.

Ce rapport est le fruit du travail des deux dernières années et fait suite au dépôt du livre vert de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) l’année dernière.

Profilage racial, santé mentale, cybercriminalité et dossier sur les agressions sexuelles devraient figurer dans les recommandations du comité présidé par Bernard Sévigny, président de l’UMQ.

On peut également s’attendre à ce que la création d’une escouade spécialisée pour les personnes disparues.

Le Québec compte quelque 15 000 policiers dans ses rangs, dont 31 corps de police municipaux et 22 corps de police autochtones. Plus de 5000 d’entre eux travaillent pour la Sûreté du Québec (SQ), tandis que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) emploie plus ou moins 5000 policiers.

La conférence de presse est prévue sur le coup de 10h.