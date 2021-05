Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 24 mai:

«King Kong»

Cette superproduction de plus de 200 millions $ US réalisée par Peter Jackson ramène à l’avant-scène le géant gorille. Embauchés par un producteur assoiffé d’argent, les membres d’une équipe de cinéma découvrent, sur Skull Island, l’existence du célèbre animal, mais aussi de dinosaures. Un film avec Jack Black et Naomi Watts.

Lundi, 16 h, Prise 2.

Marathon «Le refuge de l’espoir»

Diffusion de quatre épisodes de l’émission où un soin jaloux est apporté aux animaux dans le besoin. Après avoir aidé un renard argenté à panser ses blessures suite à une collision, l’équipe doit relâcher des cerfs de Virginie. Et il y a la journée portes ouvertes.

Lundi, dès 18 h, ICI Explora.

«Question de jugement»

Sur le plateau de son jeu dans lequel les perceptions du public valent leur pesant d’or, Pierre Hébert amorce la semaine en compagnie de quatre invités très différents: Denise Bombardier, Pascale Morrissette, Mahée Paiement et Antoine Vézina. Qui saura le mieux cerner ce que pensent les gens?

Lundi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Derrière le masque»

Ce documentaire s’immisce entre les murs de l’hôpital Américain, situé près de Paris, là où le 28 février 2020, on a diagnostiqué un premier patient souffrant de la COVID-19. Dans ce lieu construit il y a plus de 100 ans, la situation exceptionnelle a donné lieu à l’arrivée de nombreux malades.

Lundi, 20 h, Planète+.

«Phototrip»

Pour sa nouvelle incursion et rassasier son envie de photographier les beautés du Québec, Mathieu Dupuis se rend dans la forêt Boréale en compagnie de Mélanie qui connaît bien les richesses de l’endroit. Avec elle, il découvre comment confectionner des tisanes et des produits d’ici uniques.

Lundi, 21 h, Évasion.

«Les semeurs des forêts»

Le temps de cette émission axée sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on découvre ceux et celles qui posent des gestes concrets afin que leur milieu de vie, développé autour des forêts, reste sain et puisse accueillir les générations futures. Zoom sur des personnes qui ont un impact concret sur notre planète.

Lundi, 21 h, MAtv.

«Le mariage de mon meilleur ami»

Cette comédie romantique voit Julia Roberts tout mettre en oeuvre (ou presque) afin de faire avorter le mariage de son grand complice (Dermot Mulroney) qui doit avoir lieu dans les prochains jours. Pour elle, pas question qu’il unisse sa destinée à celle d’une jeune femme (Cameron Diaz) autre qu’elle.

Lundi, 23 h 35, TVA.