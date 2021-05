Rivière-du-Loup pleure son ancien maire Michel Morin

La ville de Rivière-du-Loup est en deuil de son ancien maire, Michel Morin, retrouvé sans vie dimanche à la suite d’une sortie de pêche qui s’est conclue tragiquement sur le lac Noir, à Saint-Athanase dans le Bas-Saint-Laurent.

« Je suis sans voix, a déclaré la mairesse. Rivière-du-Loup vient de perdre un de ses visionnaires. J’ai travaillé de près avec M. Morin à titre de conseillère municipale dès son arrivée à la mairie et je garde le souvenir de quelqu’un d’intègre et de travaillant, qui maîtrisait ses dossiers », a déclaré lundi l’actuelle mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, par voie de communiqué.

Mme Vignet a invité ses concitoyens à prendre le temps de commémorer le décès « d’un homme dévoué et immensément fier de sa ville, qui est parti beaucoup trop tôt ».

M. Morin avait été élu maire de Rivière-du-Loup en 2007, en milieu de mandat. Il avait été réélu en 2009, avant de céder son rôle en 2013.

Pendant ses années à la tête de la Ville, Michel Morin a notamment mis de l’avant un agenda environnemental. Sous sa gouverne, la municipalité s’est dotée d’une collecte des matières organiques et d’une politique de l’eau, tandis qu’une usine de biométhanisation a été construite, a souligné Sylvie Vignet.

« Au nom des membres du conseil de ville, des employés municipaux et des citoyens de Rivière-du-Loup, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille de M. Morin ainsi qu’à ses proches, à ses amis et tous ceux qui auront eu la chance de le côtoyer à un moment ou à un autre », a ajouté la mairesse.

M. Morin avait été porté disparu samedi soir, aux environs de 20 h, alors qu’il tardait à revenir de sa sortie de pêche. Son corps a finalement été retrouvé au cours de la journée de dimanche.

L’homme de 56 ans pourrait avoir été victime d’un malaise, a avancé la Sûreté du Québec en soulignant que son corps ne portait pas de marque de violence.