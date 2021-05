Tristan Jarry coule les Penguins

Les Islanders de New York ne sont plus qu’à une victoire d’obtenir leur place pour le second tour éliminatoire, eux qui ont vaincu les Penguins au compte de 3 à 2 en deuxième période de prolongation, lundi à Pittsburgh.

Josh Bailey est celui qui a procuré la victoire aux siens, en profitant d’une erreur du gardien Tristan Jarry. Ce dernier a tenté une passe au centre de son territoire, interceptée par l’attaquant des «Insulaires», qui en a profité pour loger la rondelle dans le fond du filet adverse.

Jordan Eberle avait forcé la tenue de la prolongation, en troisième période, en complétant un jeu de Jean-Gabriel Pageau et Leo Komarov.

Evgeni Malkin a ouvert les hostilités, à l’aide d’un tir vif et précis lors d’un avantage numérique au premier vingt. Il s’agissait de la première réussite du Russe lors des présentes séries éliminatoires.

Les deux équipes ont tout de même retraité à leur vestiaire respectif avec une égalité, puisque le Québécois Anthony Beauvillier a secoué les cordages alors qu’il restait 55 secondes à la période. L’attaquant a effectué une belle manœuvre devant Jake Guentzel avant de déjouer Jarry.

Bryan Rust est celui qui a marqué l’autre filet de l’équipe locale, au second vingt. Il obtenait du même coup son deuxième point du match, lui qui s’est fait complice du filet de Malkin. Tout comme Rust, le défenseur québécois Kristopher Letang a conclu sa soirée avec deux points, lui quia noirci la feuille de pointage sur chacune des réussites des siens.

Dans la victoire, Ilya Sorokin a repoussé 48 des 50 rondelles dirigées vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Jarry a cédé trois fois sur 28 lancers.

Les Islanders auront la chance d’éliminer les Penguins, mercredi à New York, dans le cadre du sixième match.