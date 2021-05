Un premier match pour Caufield

Avec seulement trois buts en deux matchs et aucun but en six occasions en supériorité numérique, Dominique Ducharme ajoutera une arme offensive à sa formation avec l’entrée de Cole Caufield pour le troisième match de la série contre les Maple Leafs.

Caufield portera ainsi l’uniforme du Canadien pour une première fois en séries. L’ailier droit de 5 pi 7 po et 162 lb jouera à l’aile droite aux côtés de Nick Suzuki et de Joel Armia. En dix matchs cette saison, le gagnant du trophée Hobey-Baker a amassé cinq points (4 buts, 1 passe).

Tomas Tatar sautera son tour pour ce premier match sur la glace du Centre Bell. À ses deux premières rencontres en séries, Tatar a été blanchi de la feuille de pointage et il n’a pas décoché de tir en direction de Jack Campbell.

De nouveaux trios

À la recherche d’une étincelle sur le plan offensif, Ducharme a remanié ses quatre trios.

Du côté des défenseurs, Alexander Romanov devra encore patienter avant de jouer son premier match en séries.

La formation probable du CH :