Une course de 420 km pour amasser des fonds

Un Sherbrookois réalise un trajet de 420 kilomètres à la course pour amasser des fonds pour Moisson Estrie.

Sébastien Roulier qui est un habitué des défis à voulu s’en ait lancé un pour faire une différence dans la vie des gens.

Le défi «Avançons tous en cœur» consiste en parcourir 4 boucles en 4 jours pour un total de 420 kilomètres de course. Pendant ce temps plusieurs bénévoles se promenaient dans les différentes MRC pour récupérer les dons des citoyens.

Pour le Sherbrookois qui a déjà couru 58 marathons et 40 ultramarathon, la course est un peu comme la vie.

«Il y avait 4 thèmes pour chacun des cœurs. Je pense que ce sont des thèmes qui sont important en temps de pandémie. Le premier thème était sur la bienveillance, le 2e l’entraide, le 3e le courage et aujourd’hui c’est le thème de l’amour. Je pense que c’est des valeurs qui sont importantes pour moi , pour Moisson Estrie et pour tous les gens qui vivent une cette période plus difficile», mentionne Sébastien Roulier.