5 spectacles à voir au Carrefour de théâtre

Le Carrefour international de théâtre lance sa 21e édition. Un événement hybride constitué de spectacles en salle, de propositions internationales en webdiffusion, d’un volet extérieur et de l’événement déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant... ? qui se déploiera à partir du 24 juin. Voici cinq spectacles à voir au cours des prochains jours et semaines. La programmation et l’achat de billets se trouvent à l’adresse carrefourtheatre.qc.ca.

Ensemble

La 21e édition du Carrefour sera lancée, jeudi, au Diamant avec Ensemble. Une réflexion ludique et touchante sur le confinement du printemps 2020. Réunis dans un même lieu, les spectateurs, munis d’un casque d’écoute, pourront entendre les témoignages d’une infirmière, d’une travailleuse communautaire, d’une ado, d’une athlète olympique et d’une grand-mère en résidence.

◆ Au Diamant, les 27, 28 et 29 mai.

Les dix commandements

Dix interprètes feront revivre le spectacle de danse d’Harold Rhéaume créé en 1998. Ils occuperont les différents espaces de ce lieu emblématique du patrimoine religieux québécois dans un spectacle déambulatoire, accompagnés par des musiques originales de Josué Beaucage.

◆ Au Monastère des Augustines, les 26 et 31 mai, 1er, 2, 9, 10 et 11 juin

Angélus

Vendredi après-midi, le collectif L’orchestre d’hommes-orchestres sillonnera les quartiers centraux de Québec, avec un camion laitier de 1963, muni d’une installation sonore, poétique et loufoque. C’est gratuit.

◆ Le 28 mai

BOOM X

En 2015, Rick Miller revisitait, en image et en musique, les événements qui ont marqué la génération des baby-boomers. Il récidive, au Diamant, avec BOOM X où il plongera, à travers du rock, du progressif, du disco et du punk, de 1970 à 1995, dans les années de la génération X. De la crise d’Octobre, de l’assassinat de John Lennon, la naissance de MTV, le départ des Expos et la tuerie de Polytechnique, il incarnera une centaine de personnages.

◆ Au Diamant, les 3, 4 et 5 juin

Rich Kids: A History of Shopping Malls in Tehran

Présenté avec des surtitres français, Rich Kids raconte le fil des événements qui a conduit un jeune couple riche de Téhéran à un tragique accident de voiture. Le spectacle de la compagnie The Javaad Alipoor du Royaume-Uni s’intéresse au fossé entre les classes sociales et remonte jusqu’à la préhistoire de l’Iran.

◆ Webdiffusion en direct, les 28, 29 et 30 mai