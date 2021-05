Affaire Bissonnette: la communauté musulmane aura une réponse jeudi

La communauté musulmane, fortement ébranlée à la suite de la décision de la Cour d’appel, d’imposer à Alexandre Bissonnette une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 25 ans, saura jeudi si la Cour suprême accepte d’entendre la cause du tueur de la mosquée.

À la mi-janvier, le procureur général du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales avaient décidé de porter l’affaire devant le plus haut tribunal au pays.

Une décision qui avait grandement soulagé la communauté, durement touchée par la tuerie perpétrée le 29 janvier 2017.

Rappelons qu’après avoir reconnu sa culpabilité, Alexandre Bissonnette avait été condamné par le juge de première instance à purger une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 40 ans.

La défense ayant fait appel de la peine, celle-ci avait été revisée par la Cour d’appel, et la période d’inadmissibilité avait été ramenée à 25 ans. La Cour d'appel avait jugé inconstitutionnelle la disposition du Code criminel selon laquelle il est possible d’additionner les peines en cas de meurtres multiples.

Si la Cour suprême accepte d’entendre la cause, elle devra notamment déterminer la validité constitutionnelle d’une disposition du Code criminel qui permet au juge d’additionner une période de 25 ans pour chaque meurtre au premier degré avant l’admissibilité à la libération conditionnelle.