Appel au partage de la route après le décès de sa mère

Le décès d’une mère de famille alors qu’elle se baladait prudemment à vélo sur une piste cyclable, à Senneville, doit conscientiser les gens à l’importance du partage de la route entre automobilistes et cyclistes, croit son fils.

« Ma mère était l’opposée de téméraire. Elle portait son casque, avait des lumières sur son vélo et ne roulait jamais trop vite. Elle faisait attention et a mis toutes les chances de son côté... mais comme cycliste, ça ne t’assure de rien », soutient Friedrich Dehem-Lemelin.

Irène Dehem a perdu la vie il y a aujourd’hui une semaine alors qu’elle circulait sur une piste cyclable aménagée en bordure du chemin de l’Anse-à-l’Orme, dans l’ouest de Montréal.

La cycliste de 50 ans a été happée par une conductrice qui a dévié de sa voie dans une courbe pour une raison encore inconnue.

L’accident pourrait avoir été causé par la vitesse ou par des facultés affaiblies.

Une enquête est toujours en cours, précise le Service de police de la Ville de Montréal.

Sa balade préférée

Amoureuse de la nature, la biostatisticienne avait l’habitude de faire une sortie à vélo après sa journée de travail.

Ce jour-là, elle avait devancé sa balade à l’heure du dîner pour écouter la conférence de presse du gouvernement qui annonçait son plan de déconfinement, à 17 h.

« Le tour de l’ouest de l’île, c’était sa randonnée préférée qu’elle faisait toujours. Elle se disait chanceuse d’habiter dans le coin pour faire cette balade très paisible », relate Friedrich Dehem-

Lemelin, l’aîné de ses frères, Bruno et Alexandre.

Or, le secteur est également reconnu pour être un endroit où les automobilistes ont le pied pesant, rapporte le fils de 24 ans.

« C’est une zone de 50 km/h où les gens roulent souvent 20 km au-dessus de la limite », dit-il.

Des vies en jeu

« Ça peut être tentant d’aller vite, mais il suffit de baisser les yeux de la route une fraction de seconde pour qu’un accident comme celui-ci se produise. Il faut faire plus attention. Ce n’est pas juste sa vie qui est en jeu, mais celle des autres aussi », poursuit M. Dehem-Lemelin.

Comme la cause de l’accident dont a été victime sa mère n’est pas déterminée, il lance pour l’instant un appel général à la prudence.

« Ça fatiguait ma mère, cette guerre entre les automobilistes et les cyclistes. Est-ce qu’on peut apprendre à vivre ensemble et à se partager la route ? », dit-il en invitant les conducteurs à laisser de l’espace entre eux et les vélos sur la route.

À l’approche de la saison estivale, il souhaite que son message évite à d’autres familles de vivre un tel drame.

Le nombre de morts grimpe en flèche

Nouveaux usagers, agressivité au volant et manque de pistes cyclables protégées... les conditions qui ont mené au pire bilan annuel de cyclistes décédés depuis au moins cinq ans sont toujours présentes cet été, laissant craindre le pire.

« Je tremble de voir les circonstances dans lesquelles se retrouvent les nouveaux cyclistes. Ça ne va pas bien finir et ça nous préoccupe beaucoup », assure Daniel Lambert, porte-parole de la Coalition mobilité active Montréal.

L’année 2020 s’est soldée par le décès de 14 cyclistes dans la province, comparativement à 8 l’année précédente, selon la Société de l’assurance automobile du Québec.

« 75 % d’augmentation, c’est inimaginable. On a fait beaucoup d’efforts et de sensibilisation ces dernières années et on s’en allait dans le bon sens », s’attriste Carl Vaillancourt, porte-parole de la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Le nombre de blessés graves a aussi bondi, passant de 56 à 70 pour la même période. Seul le nombre de victimes légèrement blessées a diminué.

Nouveaux cyclistes

C’est que la pandémie a fait augmenter la pratique du vélo et donc, à l’arrivée, de nouveaux usagers, notent les deux porte-parole.

« Ils veulent prendre de l’air, faire de l’exercice ou se déplacer sans utiliser le transport collectif. Mais ces usagers sont vulnérables et ne réagissent peut-être pas encore de la bonne façon aux dangers, par manque d’expérience », explique Daniel Lambert.

Il remarque également un taux de frustration plus élevé chez certains conducteurs depuis le début de la pandémie, ce qui mène à des comportements dangereux sur les routes.

En ce sens, M. Lambert croit qu’il faut plus de pistes cyclables protégées afin de sécuriser les usagers.

Des règles à apprendre

De son côté, Carl Vaillancourt constate que plusieurs règles de base sont encore méconnues du public. Par exemple, il pense au corridor de sécurité de 1 m ou 1,5 m, selon la zone de vitesse, permettant aux automobilistes de traverser une double ligne jaune pour laisser de l’espace aux cyclistes.

« Il y a beaucoup de sensibili-sation à faire, notamment auprès des nouveaux cyclistes, afin d’éviter des drames, même si le risque zéro n’existe pas », dit-il.