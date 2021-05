Comme les pyramides d’Égypte : l’immense ancienne voûte d’une Caisse Desjardins déplacée à Saint-Fulgence

La ville de Saint-Fulgence, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, était le lieu d’une opération de déplacement particulière, mardi.

Il a fallu déplacer l’ancienne voûte de la Caisse Desjardins qui pèse près de 4 500 kilos.

Les deux travailleurs de la firme spécialisée Produits de Sécurité Pierre Delorme, d’Acton Vale, avaient leur plan en tête en se présentant sur place en fin d’avant-midi mardi : soulever le mastodonte, et emprunter une méthode antique pour économiser les efforts.

«Le même principe que les pyramides d’Égypte», précise Kevin Paquette, l’en des deux travailleurs affectés à la tâche. «On utilise des pinces à levier en déplaçant la voûte à l’aide de roulettes, sur une plaque de métal.»

Desjardins avait fermé son centre de services à la mi-juin 2019. L’entreprise était locataire d’un bâtiment appartenant à la municipalité. Les deux parties avaient convenu de laisser sur place la voûte, deux coffres-forts et le dépôt du guichet automatique. Mais Saint-Fulgence investissant dans un café communautaire, il fallait liquider les anciens actifs.

«Desjardins nous a financés de quelques milliers de dollars pour qu’on puisse faire le travail», explique le maire Gilbert Simard. « Il fallait le faire de façon sécurité. C’est quand une pièce de tout près de 10 000 livres !»

Le conseil municipal a été guidé par la prudence. Il craignait que le poids lourd sape la solidité du plancher.

«Il y a plusieurs années, on avait un coffre-fort à l’Hôtel de Ville», relate le maire. «Quand on l’a enlevé, on s’est aperçu que la structure sous le coffre était toute rongée... On ne voulait pas courir de risques ici.»

En une heure, la voûte avait pratiquement atteint la sortie.

«Deux gars qui savent comment faire suffisent à la tâche, avec la bonne méthode», souriait Kevin Paquette.

Après un tel déménagement, le petit coffre-fort devenait un jeu d’enfant.

«Après une structure de 10 000 livres, en déplacer un de 2 000, nous, on appelle ça de la vaisselle... »

L’entrepreneur s’entendra ensuite avec Desjardins sur la façon de disposer des biens.