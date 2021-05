Côte-Nord : Une entente conclue avec Minerai de fer Québec

Au moment où la troisième semaine de grève aux installations d’ArcelorMittal sur la Côte-Nord s’amorce, une entente de principe a été conclue lundi avec les employés d’une autre compagnie minière.

Au terme d’une soixantaine de rencontres de négociation qui se sont déroulées sur une période de six mois, Minerai de fer Québec et les Métallos se sont entendus pour le renouvellement de la convention collective des 389 employés syndiqués.

Le contenu de l’entente n’a pas été dévoilé. Elle sera présentée aux travailleurs dans la semaine du 15 juin et le syndicat en recommandera l’acceptation.

Selon le conseiller syndical Dany Maltais, il serait très surprenant que les syndiqués rejettent l’entente comme ceux d’ArcelorMittal récemment.

«On est assuré par rapport à l’entente. On ne veut pas que l’entente de principe soit rejetée. Ce n’est jamais plaisant pour personne. On est confortable avec ce qu’on a négocié. Très grande chance de succès», a-t-il indiqué en entrevue avec TVA Nouvelles, mardi.

La compagnie Minerai de fer Québec attendra le résultat du vote des syndiqués avant de commenter.

Si le syndicat est aussi confiant, c’est que des représentants ont récemment consulté leurs membres afin de valider leurs attentes.

Parallèlement aux négociations avec Minerai de fer Québec, une grève a été déclenchée il y a deux semaines par les 2 500 travailleurs d’ArcelorMittal à Fermont et Port-Cartier.

Dans ce contexte, le syndicat s’est assuré d’être en phase avec ses membres.

«On a saisi l’opportunité de ce qui se passe chez nos voisins pour dire : "Oh! On prend un temps d’arrêt, on se rencontre, on discute et on regarde nos priorités." Je pense que ça nous a aidés fortement à arriver à une entente ciblée sur les besoins des membres et ciblée sur ce que l’employeur est capable de donner aussi. On a fait un bel ajustement», a admis Dany Maltais.

Pendant ce temps, rien ne permet de croire à un retour à la table de négociation entre les Métallos et ArcelorMittal. Il ne s’est rien passé depuis la dernière rencontre du 20 mai. La compagnie minière se prépare ainsi à un long conflit, selon sa porte-parole.

«Devant la position du syndicat qui refuse de négocier, malgré l’ouverture qu’on démontre depuis le tout début de ce processus, force est d’admettre que le conflit pourrait durer beaucoup plus longtemps que ce qu’on aurait tous anticipé. Donc, notre devoir d’entreprise, de gestionnaire responsable, c’est de nous préparer à ce que le conflit puisse malheureusement se prolonger», a indiqué Annie Paré.

Le syndicat des Métallos n’a pas souhaité réagir aux déclarations d’ArcelorMittal.

