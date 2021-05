COVID-19: 50 nouveaux cas dans la grande région de Québec

La grande région de Québec enregistre encore une fois un excellent bilan avec 50 nouveaux cas de COVID-19 mardi. La situation dans les hôpitaux demeure toujours stable.

• À lire aussi: COVID-19: 346 nouveaux cas et six décès de plus au Québec

• À lire aussi: Le Port de Québec accueille la 11e clinique de vaccination de la région

Dans la Capitale-Nationale, ce sont 18 nouvelles infections qui ont été comptabilisées mardi. La moyenne des sept derniers jours dans la région était de 28 cas quotidiens.

Aucun décès n’a été enregistré dans la région de Québec depuis le dernier bilan de lundi.

Du côté des hôpitaux de la région, 36 personnes demeurent hospitalisées, une légère augmentation de 2 en 24 heures. 6 personnes se trouvent toujours aux soins intensifs. Il s’agit d’une amélioration constante si l’on compare la situation avec il y a une semaine à peine. En date du 17 mai, on comptait 50 personnes dans les unités Covid de la région.

Écoutez le journaliste Alexandre Dubé avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 24 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

CHUL

Hors soins intensifs : 2 (-1)



Soins intensifs : 0 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 2 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 7 (+1)



Soins intensifs : 1 (-)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 19 (+1)



Soins intensifs : 5 (+1)

32 cas en Chaudière-Appalaches

Sur la Rive-Sud, on comptait mardi 32 nouveaux cas de Covid-19. La moyenne régionale de Chaudière-Appalaches au cours des sept derniers jours était de 43,5 cas quotidiens.

On ne compte aucun décès dans la région, tandis que la situation demeure stable dans les deux hôpitaux désignés. 29 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 8 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 24 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 13 (-)



Soins intensifs : 8 (-)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 8 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

La situation s’est aussi grandement stabilisée dans la dernière semaine du côté du Bas-Saint-Laurent, où on compte seulement 8 cas mardi.

Au niveau provincial, 346 cas ont été comptabilisés mardi, le plus faible total de cas depuis l’automne dernier selon les données de l’INSPQ. On compte d’autre part 6 décès et les hospitalisations demeurent en baisse, diminuant de 9 en 24 heures.

À VOIR AUSSI