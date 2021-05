COVID-19: meilleurs bilans depuis des lustres au Québec et en Ontario

Le Québec et l’Ontario ont continué à s’extirper de la troisième vague, mardi, en présentant de tout petits bilans, au lendemain de la journée de congé fériée de lundi.

Avec à peine 346 nouveaux cas — le plus petit nombre cumulé en 24 heures depuis la mi-septembre — et six décès, la Belle Province a fait état d’un bilan des plus encourageants, quelques heures avant une conférence de presse du gouvernement au cours de laquelle plusieurs changements de couleur pour les différentes régions doivent être annoncés.

Les hospitalisations ont aussi continué à fondre tranquillement sous le soleil de mai alors qu’on recense désormais 415 patients alités avec la COVID-19 (-9), dont 101 aux soins intensifs (-1).

L’Ontario a aussi amélioré nettement ses statistiques en ne recensant que 2485 cas lors des deux derniers jours, dont à peine 1039 au cours de la journée de lundi.

Il s’agit du plus petit nombre de nouveaux cas dans la province la plus peuplée au pays, depuis le début du mois de mars. Entretemps, la province s’était rapprochée du cap des 5000 infections journalières au pire de la troisième vague, en avril, tandis que des restrictions draconiennes ont été imposées dans la province.

Cependant, le bilan des décès s’est nettement alourdi dans la province alors que 33 morts ont été déplorées. Le nombre d’hospitalisations a aussi augmenté et demeure au-dessus du cap des 1000 patients alités avec le virus.

Il restera à voir, dans les prochains jours, si les données encourageantes pour ces deux provinces se maintiendront au-delà de la longue fin de semaine fériée

La situation au Canada

Ontario : 524 950 (8655 décès)

Québec : 366 155 cas (11 101 décès)

Alberta : 224 647 cas (2183 décès)

Colombie-Britannique : 142 347 cas (1679 décès)

Manitoba : 48 787 cas (1033 décès)

Saskatchewan : 45 709 cas (527 décès)

Nouvelle-Écosse : 5335 cas (79 décès)

Nouveau-Brunswick : 2144 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador : 1258 cas (6 décès)

Nunavut : 639 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard : 200 cas

Territoires du Nord-Ouest : 127 cas

Yukon : 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés : 13 cas

Total : 1 364 395 cas (25 304 décès)

