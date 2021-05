Dur lendemain de veille à St. Louis

Les visages étaient longs chez les Blues de St. Louis mardi, alors que les joueurs effectuaient leur bilan de saison.

• À lire aussi: Wayne Gretzky quitte les Oilers

• À lire aussi: Spencer Knight sera-t-il l’étincelle des Panthers?

• À lire aussi: Alexander Ovechkin veut rester

La formation du Missouri a subi l’élimination en quatre petites parties contre l’Avalanche du Colorado, lors de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

«C’est une saison décevante et tout le monde a ce sentiment, a exprimé l’attaquant Ryan O’Reilly, lors des vidéoconférences. Nous ne nous sommes pas donné une bonne chance de gagner et nous sommes tous déçus. Nous devons maintenant réfléchir et trouver un moyen d’être meilleurs.»

«C’est difficile, a quant à lui dit le gardien Jordan Binnington. Nous aurions aimé être plus compétitifs dans la série. Je pense que nous nous sommes battus avec vigueur et il s’agit du type d’années où nous pourrions utiliser plusieurs excuses. Ce n’est toutefois pas dans notre nature.»

La fenêtre est-elle fermée?

Avec ce balayage subi aux mains des «Avs», les Blues semblent être à des décennies de l’équipe qui a remporté la coupe Stanley en 2018-2019.

Il s’agit d’ailleurs de la deuxième saison consécutive que le club de St. Louis se fait montrer la porte de sortie des éliminatoires en première ronde. L’an passé, dans la bulle d’Edmonton, les Blues avaient perdu en six rencontres face aux Canucks de Vancouver.

Qu’à cela ne tienne, les joueurs n’ont pas l’impression que leur fenêtre d’opportunités n’est pas chose du passé.

«Nous avons toujours le sentiment d’être en mesure de compétitionner contre n’importe quelle équipe de cette ligue», a clamé l’attaquant Brayden Schenn.

«Comme groupe, nous n’avons absolument pas l’impression que notre fenêtre d’opportunités est clause. Il y aura probablement des changements cet été, mais nous avons de très bons éléments ici. Nous avons un super gardien et il n’y a aucune raison qui expliquerait pourquoi nous ne pourrions pas revenir au sommet l’an prochain, quand nous aurons une formation en santé.»

«C’était difficile»

Lors de la série contre l’Avalanche, les Blues étaient privés de leur meilleur marqueur en saison régulière: David Perron.

Le Québécois a obtenu un diagnostic positif à la COVID-19 juste avant le début des hostilités.

«Je ne réalisais pas à quel point cela allait être difficile d’être sur les lignes de côté, a indiqué le natif de Sherbrooke. Je ne suis pas nerveux en ce qui concerne le hockey, quand je joue des matchs. Mais je l’étais quand je ne pouvais rien faire pour aider l’équipe. C’était difficile.»

Forcé d’être sur la touche, Perron avait l’impression qu’il allait bientôt être de retour dans la formation des siens.

«J’espérais que les gars soient en mesure d’obtenir une victoire, car il y avait une chance que je joue le cinquième match», a-t-il affirmé, en ajoutant qu’il n’avait pas encore reçu l’approbation des médecins de l’équipe pour revenir au jeu.