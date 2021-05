Immigration Canada: la commissaire à l’information déplore l’opacité des dossiers

Un rapport de la Commissaire à l’information du Canada révèle que les plaintes concernant l’accès aux dossiers d’immigration du pays sont principalement causées par le peu d’informations auquel ont accès de manière indépendante les demandeurs.

Dans le document déposé mardi au Parlement, la commissaire Caroline Maynard déplore l’opacité du système, mais explique que les solutions pour alléger l’expérience des demandeurs d’immigration sont à portée de main.

«L’enquête systémique a confirmé que le nombre extraordinairement élevé de demandes de même que le nombre également élevé de plaintes découlent directement du fait que les demandeurs ou leurs représentants sont incapables d’obtenir par d’autres moyens l’information qu’ils recherchent au sujet des dossiers d’immigration. Et, comme le démontrent les résultats de l’enquête, le système d’accès à l’information n’est pas le moyen le plus efficace pour fournir aux immigrants éventuels l’information dont ils ont besoin», a-t-elle souligné.

Le ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a reçu un total de 116 928 demandes d’accès en 2019-2020, alors que toutes les autres institutions fédérales réunies ont cumulé 39 294 lors de la même période.

L’explosion de ces demandes d’accès a créé une sorte d’embouteillage du système de traitement des dossiers, provoquant des délais de plus de 30 jours dans 49 % des cas, ce qui en retour a provoqué la hausse marquée du nombre de plaintes au Commissariat.

Le nombre de plaintes touchant l’IRCC était donc au nombre de 4298 pour la période 2019-2020. La GRC est la deuxième institution fédérale au palmarès, avec, en comparaison, un maigre total de 355 plaintes.

Des solutions à portée de main

Une solution phare mise de l’avant pour réduire le nombre de plaintes reçues est simplement de «réduire la nécessité» de faire des demandes d’accès pour obtenir l’information souhaitée en fournissant plus d’information dès le départ.

À cette fin, IRCC planche déjà sur la modernisation de sa plateforme MonCompte. Une version améliorée pourrait être mise en ligne avant la fin de l’année courante, mais le «lancement intégral» de la plateforme revampée est prévu pour 2023-2024.

De plus, les lettres de refus aux demandeurs de résidence temporaire comprendront plus de détails sur les motifs du refus, ce qui devrait réduire le besoin de déposer une demande d’accès.

Une panoplie d’autres mesures administratives sont aussi envisagées par IRCC, notamment l’automatisation robotisée de certaines tâches plus mécaniques.

«Bien que ces mesures semblent indiquer que IRCC est déterminé à faire en sorte que les demandeurs aient accès à l’information en temps opportun, aucune solution permanente et concrète aux causes fondamentales de la pression exercée sur son système d’accès n’a encore été entièrement mise en place» a indiqué la commissaire Maynard, qui «incite IRCC à être audacieux et ambitieux» dans sa transformation.

