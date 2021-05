Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet dans la peau de «Géantes»

Adolescents et jeunes adultes auront une série de fiction québécoise de plus à se mettre sous la dent durant la saison 2021-2022. Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet seront les vedettes de «Géantes», une nouveauté articulée autour du bouleversant et intrigant passage à l’âge adulte.

Écrite par Yannick Éthier («Le chalet», «L’Académie») et destinée à l’Extra de Tou.tv., l’histoire s’étalera sur six épisodes dont le tournage s’amorcera dès le 7 juin.

Pour cette comédie dramatique, Jade Charbonneau («L’heure bleue», «5e rang», «Toute la vie») et Zeneb Blanchet («L’effet secondaire», «Toute la vie») prêteront respectivement leurs traits à Lou et Sophie, deux meilleures amies de 17 ans qui, leur cheminement secondaire complété, décident de s’octroyer une année sabbatique.

Assoiffées de liberté, elles achètent une vieille voiture des années 1970 qui ne paye pas de mine, mais qui est prête à les porter où elles le veulent. Elles tiennent à prendre des décisions, qu’elles se révèlent bonnes ou pas.

Lou est une adolescente rationnelle, axée sur l’intériorité et qui a des choses à régler. Sophie est plus éclatée, extravertie et ouverte sur le monde. Ensemble, elles veulent vivre de grandes émotions et faire vibrer leur quotidien, peu importe ce que cela implique.

Calquée sur la réalité

Habitué à collaborer à divers projets télé prisés des adolescents et des jeunes adultes, Yannick Éthier a signé seul les textes de cette aventure qualifiée de «coming of age». Par le langage qu’il a choisi d’utiliser et les sujets qu’il tenait à aborder - tels que la découverte et l’apprentissage de la sexualité -, il se permet une incursion franche dans une période de la vie où ça bouge beaucoup.

«C’est un peu plus cru que “Le chalet”, même si les personnages sont un peu plus jeunes, a-t-il confié, mardi, lors d’une conférence de presse virtuelle. Ce qu’ils vivent, c’est un peu plus cru, mais je ne dirais pas que c’est “trash”. Vraiment pas. Ce qui était important pour moi, c’étaient que les filles parlent et vivent des choses vraies.»

La réalisation de «Géantes» sera assurée par un duo, celui formé de Sandra Coppola et de Félix Tétreault.

«Ce qu’on a eu envie de faire, c’est de créer un univers réaliste, empreint de véracité, a expliqué la première. On a envie de travailler des images naturalistes où on fait vivre la banlieue, la voiture, les filles et leur évolution dans tous les épisodes.»

Outre les deux jeunes comédiennes, la distribution de cette production de Passez Go comprend entre autres Sophie Cadieux et Hubert Proulx - les parents de Lou - ainsi que Tom-Éliot Girard et Étienne Galloy, deux amis. Les images doivent être tournées jusqu’au début du mois d’août.