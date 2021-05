Le Port de Québec accueille la 11e clinique de vaccination de la région

La région de Québec continue de se donner les outils pour atteindre ses objectifs de vaccination en ouvrant mardi son 11e centre de vaccination de masse dans le port de Québec. Cette clinique est le deuxième pôle en entreprise de la région, mené par 12 entreprises partenaires.

À terme, cette nouvelle clinique pourrait vacciner entre 400 et 500 personnes par jour. Le centre se trouve dans le nouveau terminal de croisière du Port de Québec, qui, à défaut d’accueillir ses premiers croisiéristes cette année, accueillera la population en quête de vaccins.

Les 12 entreprises partenaires derrière cette clinique vaccineront leurs employés et leurs familles, ce qui représente déjà 16 000 personnes. La population générale pourra toutefois aussi prendre rendez-vous par la plateforme ClicSanté, un point important pour les entrepreneurs derrière le projet.

«C’était important de fournir un effort. On a été chanceux, on a été capable de continuer nos activités [...], donc c’était important de redonner un peu au suivant, de redonner à notre communauté et d’aider à l’effort de vaccination pour se sortir de cette période-là», confiait Léa Gariépy, conseillère en expérience employé chez iA Groupe Financier et responsable du centre de vaccination.

Impossible cependant de chiffrer l’effort financier requis pour opérer le centre au cours des 16 prochaines semaines. «C’est encore difficile à dire. On s’arrange toujours pour avoir un plan A-B-C-D, donc on a un budget A-B-C-D au cas où», indique Mme Gariépy, soulignant malgré tout que l’exercice requiert «beaucoup de ressources financières» en plus de ressources humaines.

Rejoindre les jeunes

En termes d’avancement de la campagne de vaccination, la directrice régionale Patricia McKinnon assure que le tout «va toujours bon train». En date de mardi, 58% de la population avait au moins reçu une première dose.

«Tous nos groupes en haut de 35 ans ont dépassé le 75%, donc la cible qui est établie», explique la gestionnaire, soulignant que plusieurs plages étaient toujours disponibles dans la région de Québec.

Vu l’adhésion convaincante chez les plus vieux, le CIUSSS entend maintenant se concentrer à rejoindre les jeunes. Les 30 ans et moins sont quand même au rendez-vous, mais on devra redoubler d’efforts pour tous les rejoindre.

«On voit qu’on doit ajuster notre stratégie. [...] On a vu en fin de semaine que le sans rendez-vous a très bien fonctionné. [...] Il faudra peut-être mettre un peu plus de sans rendez-vous, mettre plus de cliniques de proximité, on est à analyser ça», confie Patricia McKinnon, soulignant la réalité différente des jeunes adultes.

«Des jeunes nous disaient qu’ils n’ont pas leur horaire de travail pour la semaine prochaine, donc prendre rendez-vous pour l’annuler et ne pas savoir quand on va réussir à avoir un rendez-vous, c’est difficile. Leur horaire est moins stable», remarque la directrice régionale.

