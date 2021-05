Le ROSEQ avait l’embarras du choix

Jamais autant d’artistes n’ont manifesté le désir de participer aux traditionnelles tournées d’été du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) qu’en 2021, au bout de 15 mois de pandémie.

• À lire aussi: Une femme (et une chanteuse) libre...

« C’est une de nos années les plus faciles, celle où on a reçu le plus d’offres. On en a reçu pas moins de 350 et on en choisit 40. C’est crève-cœur », indique le directeur du ROSEQ, Frédéric Lagacé.

Outre la porte-parole Laurence Jalbert, Vincent Vallières, Philippe Bond et plusieurs autres (voir encadré) iront à la rencontre de leurs admirateurs de l’est de la province durant la belle saison.

En plus d’attirer l’attention d’au moins trois diffuseurs, les critères pour choisir un artiste vont de l’audace à la diversité.

« La majorité de nos artistes font de la chanson, mais il y a aussi de l’humour, du hip-hop, des spectacles familiaux », signale M. Lagacé.

Des artistes émergents sont de la fournée 2021, dont Naya Ali, Carl Mayotte, Alex Burger et Laura Niquay.

Retour en plein air

L’an dernier, en raison de la COVID-19, le ROSEQ n’avait présenté qu’une poignée de concerts, 85 au lieu de 250, et presque tous en plein air, pour la première fois de son histoire.

Cette année, c’est le retour en salle, mais grâce à l’édition laboratoire de 2020, les concerts extérieurs seront de retour, peut-être même pour de bon.

« Nous avons pu nous faire la main, l’an passé. Des diffuseurs ont construit des scènes à côté de leurs salles. D’autres ont exploré différentes formules, par exemple dans des stationnements ou sur le bord de la plage aux Îles-de-la-Madeleine. »

Les artistes 2021 en tournée du ROSEQ

Laurence Jalbert, Vincent Vallières, Élage Diouf, Philippe Bond, Michel Faubert, Dans l’shed, Emmanuel Bilodeau, Ariane Roy, Carl Mayotte, Annie Blanchard, Alex Burger, Steve Hill, Phil G. Smith, Véranda, Laura Niquay, Clay and Friends, Caisse 606, Jordan Officer, Cindy Bédard, Henri Godon, Scott-Pien Picard. Claude Cormier, Grosse Isle, Bon Enfant, Les Grands Hurleurs, KNLO, Naya Ali, Elliot Maginot, Viviane Audet, Quatuor Stomp, Quatuor Saguenay, Étienne Fletcher, Sam Tucker, Neev, Hanorah.