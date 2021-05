Les 400 coups de FLIP Fabrique

Au cours des prochaines semaines et jusqu’au mois de septembre, les artistes de la troupe de cirque FLIP Fabrique surgiront, un peu partout, dans une vingtaine de villes du Québec, pour faire les 400 coups.

FLIP Fabrique offrira des performances surprises à l’occasion de cette tournée estivale, intitulée Tournée des 400 coups, de la Gaspésie à l’Abitibi, en passant par Montréal.

Il faudra être aux aguets. Ces courtes performances de 30 secondes, qui se dérouleront dans des lieux publics, ne seront pas annoncées à l’avance. À moins qu’elles soient offertes dans les zones vertes. On veut éviter, en dévoilant les dates et les heures de leur passage, les rassemblements.

« Les artistes vont arriver, armés avec leurs outils circassiens et déambuler devant une personne ou de petits groupes faisant partie d’une bulle familiale. Ils proposeront des petits numéros, variés et mis en scène. C’est de l’animation déambulatoire sans attroupement », a indiqué Bruno Gagnon, directeur général et artistique de la troupe de Québec.

Les performances seront de courte durée et se succéderont afin d’éviter les rassemblements.

FLIP Fabrique aurait dû offrir, cet été, son spectacle Féria sur le site d’ExpoCité à Québec. Ce qui est impossible, pour un deuxième été, en raison de la pandémie. La Tournée des 400 coups va permettre aux artistes de travailler et d’offrir du divertissement à un public qui en a grandement besoin.

« Les artistes ont hâte », a fait savoir le directeur général et artistique, lors d’un entretien.

Forme malléable

Cette tournée s’arrêtera dans une vingtaine de villes du Québec. Une quinzaine d’artistes seront actifs en rotation.

« La Tournée des 400 coups, par sa forme, est très malléable. On peut s’ajuster aux différentes situations et aux directives de la Santé publique. Nous allons commencer à très petite échelle et ça pourrait évoluer au fil des semaines. Si on peut offrir un numéro un peu plus long devant un plus grand groupe de personnes et que c’est permis, nous allons le faire », a fait remarquer Bruno Gagnon.

FLIP Fabrique est en discussion avec la Ville de Québec afin de pouvoir offrir sa tournée, cet été, dans les rues de la Vieille Capitale, où la troupe a vu le jour en 2011.

Depuis ses débuts, FLIP Fabrique a présenté plus de 1000 représentations de ses spectacles dans plus de 22 pays et 173 villes.