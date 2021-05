Les produits véganes le combat se poursuit

Les produits s’affichant « véganes » ne sont pas toujours de meilleurs choix que les produits réguliers à base de protéines animales. Le combat se poursuit cette semaine.

BEURRE VÉGANE VS BEURRE RÉGULIER

Notre analyse

■ La valeur nutritive des deux produits est identique. Cependant, le produit végane présente une liste d’ingrédients beaucoup plus longue avec la présence d’huile de palme, d’arôme naturel et

d’edta de calcium et de disodium.

Produits Bécel, bâtonnets, non salé Lactantia, beurre de culture non salé Ingrédients Huiles de palme et de palmiste modifiées 55 %, huile de canola 25 %, eau, protéine de pois, lécithine de soja, acide citrique, edta de calcium et de disodium, arôme naturel, palmitate de vitamine A, vitamine D2, bêta-carotène. Crème, cultures lactiques Calories (pour 2 c. à thé) 70 70 Protéines 0g 0g Lipides 8g dont 4g saturés et 0,1g trans 8g dont 5g saturés et 0,2g trans Sodium 0 mg 0 mg Calcium 0 % 0 % Vitamine 10 % 10 %



Verdict

À valeur nutritionnelle identique, le beurre l’emporte dû à sa liste d’ingrédients plus courte.

YOGOURT VÉGÉTAL VS YOGOURT RÉGULIER

Notre analyse

■ Le yogourt nature apporte dix fois plus de protéines, moins de gras, notamment moins de gras saturés et plus de calcium. Le sucre du produit provient du sucre naturellement présent dans le lait, le lactose.

■ La version végane est moins riche en protéines, plus riche en gras, notamment en gras saturés et ne fournit pas de calcium. En effet, la noix de coco est riche en gras et principalement en gras saturés.

Produits Liberté, Sans produits laitiers, nature Liberté, classique, nature 2 % Ingrédients Base de noix de coco (eau, crème de coco), amidon de tapioca modifié, acide malique. Lait partiellement écrémé, protéines de lait, cultures bactériennes. Calories 3,5 g dont 2 g saturés 120 90 Protéines 1g 10g Lipides 9g dont 8g saturés 3,5g dont 2g saturés Sodium 10 mg 90 mg Calcium 0 % 30 % Sucres 1g 5g

Verdict

En termes de valeur nutritive, le produit régulier l’emporte sur la version végane.

BOISSON VÉGÉTALE VS LAIT RÉGULIER

Notre analyse

■ La quantité de protéines, de lipides, de vitamine A, de vitamine D et de calcium sont similaires pour les deux produits.

■ La teneur en sucre du lait 1% est plus élevée que celle de la boisson de soya, mais il s’agit du sucre naturellement présent dans le lait. Il en va de même pour le sodium.

■ La liste d’ingrédients de la version végane est plus longue que celle du lait régulier et contient des arômes naturels. Cependant, elle contient principalement des vitamines (groupe B, A et D).

Produits Natura, Boisson de soya enrichie, biologique, non sucrée Québon, lait 1% Ingrédients Eau filtrée, fèves de soya biologiques, carbonate de calcium, arômes naturels, palmitate de vitamine A, riboflavine (B2), vitamine D2, vitamine B12, thiamine (B1), niacine (B3), vitamine B6, pantothénate (B5). Lait partiellement écrémé, palmitate de vitamine A, vitamine D3. Calories (pour 1 tasse ou 250 ml) 80 100 Protéines 8g 9g Lipides 3,5g dont 0,5 saturés 2,5g dont 1,5 saturés Sodium 40 mg 115 mg Sucres 2g 11g Vitamine D 45% 45% Calcium 30% 30%

Verdict

Les deux produits sont similaires en termes de qualité nutritionnelle. La liste d’ingrédients de la boisson végétale est plus longue (arômes naturels).

Burgers végétaux vs burgers réguliers

Notre analyse

■ La teneur en protéines est similaire pour les versions véganes et celle à la viande.

■ La version au bœuf apporte un peu plus de gras.

■ Les versions véganes sont beaucoup plus salées.

■ Les versions véganes apportent des fibres.

■ La liste des ingrédients des versions végétaliennes est beaucoup plus longue (additifs, sucre, mais aussi vitamines et minéraux) que la version au bœuf.

Produits Lightlife, Burgers à base végétale Beyond Meat, Beyond Burger, Burgers à base de plantes Galette de bœuf haché maigre Ingrédients Eau, Protéines de pois, Huile de canola, Huile de noix de coco, Saveur, Cellulose modifiée (à partir de fibres végétales), Sel de mer, Mélange d’acides aminés (L-méthionine, L-tryptophane), Vinaigre, Poudre de betterave, Chlorure de potassium (substitut de sel), Mélange de vitamines et minéraux (niacinamide [vitamine B3], orthophosphate ferrique, oxyde de zinc, pantothénate de D-calcium, chlorhydrate de pyridoxine [vitamine B6], cyanocobalamine [vitamine B12], chlorhydrate de thiamine [vitamine B1], riboflavine [vitamine B2]), Sucre de canne ; Poudre de cerise. Eau, protéines de pois, huile de canola, huile de noix de coco raffinée, protéines de riz, arôme, beurre de cacao, levure séchée, protéines de haricot mungo, méthylcellulose, fécule de pomme de terre, sucres (extrait de pomme, extrait de grenade), chlorure de potassium, extrait de levure, extrait de jus de betterave (glycérine végétale, eau, maltodextrine, acide ascorbique), sel, lécithine de tournesol, vinaigre, jus de citron concentré, poudre de carotte, vitamines et minéraux (niacine [vitamine B3], chlorhydrate de pyridoxine [vitamine B6], chlorhydrate de thiamine [vitamine B1], riboflavine [vitamine B2], acide folique [vitamine B9], cyanocobalamine [vitamine B12], pantothénate de calcium, biotine, sulfate de zinc, orthophosphate ferrique). Bœuf haché maigre Calories (pour 113g) 250 270 264 Protéines 20g 20g 21g Lipides 16 g dont 5 g saturés et 0,2 g trans 15 g dont 5 g saturés et 0,1 g trans 19 g dont 7,5 g saturés et 0,6 g trans Sodium 490mg 340mg 69mg Fibres 1g 3g 0g

Verdict

La galette de bœuf haché maigre l’emporte sur les versions véganes dû à sa liste d’ingrédients courte et son faible apport en sodium.

▸ Le combat se poursuit la semaine prochaine, ne manquez pas ma chronique pour d’autres produits sous la loupe !

▸ Un grand merci à Marie-Noël Marsan, nutritionniste, pour toute son aide à la recherche.