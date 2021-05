L’est du Bas-Saint-Laurent change de couleur

L’est du Bas-Saint-Laurent passera au palier d’alerte orange, à partir le 31 mai, alors que la partie ouest du territoire demeurera au rouge.

Il y avait environ 25 cas de COVID-19 actifs dans les MRC de Rimouski, la Mitis, Matane et de la Matapédia, mardi, alors qu’on en dénombrait 170 dans les MRC de l’ouest, soit celles de Rivière-du-Loup, Les Basques, de Témiscouata et de Kamouraska.

Pour le maire de Rimouski, Marc Parent, le temps était venu d’annoncer des mesures de relâchement dans sa région. «On se rapprochait de plus en plus du point de bascule où la population ne comprenait plus pourquoi on était toujours en zone rouge», a-t-il laissé savoir.

M. Parent a notamment dit craindre que les MRC de l’est du Bas-Saint-Laurent aient à attendre d’être en communion avec celles de l’ouest pour basculer au orange. La situation aurait «créé un tort irréparable à l’industrie de la restauration» et aurait «pénalisé indûment la population», avait-il dit dimanche, sur sa page Facebook.

«C’est une transition qui est tout à fait acceptable. [...] Évidemment que ça aurait été souhaitable que l’on puisse passer au jaune parce que [les MRC de l’est] performent mieux que les MRC de la Gaspésie en ce moment, qui elles sont en jaune», a dit pour sa part le maire de Matane, Jérôme Landry.

«En espérant que la majorité des gens va être capable de respecter les mesures afin qu’on puisse contenir cette pandémie encore», a ajouté M. Landry.

En zone orange, la réouverture des salles manger des restaurants est permise. Deux adultes provenant d’adresses différentes peuvent s’asseoir à la même table ainsi que leurs enfants d’âge mineur.

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire peuvent revenir en classe à temps plein.

Les activités extérieures de sport et de loisir sans contact sont permises pour un maximum de 12 personnes de résidences différentes.

Lundi, la majorité des régions devraient passer en zone jaune, avant un retour au palier d’alerte vert, le 28 juin, a annoncé le gouvernement provincial en conférence de presse mardi.