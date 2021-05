L’infirmière-à-tête-chercheuse du Village

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Sur son dos, l’infirmière auxiliaire Marie-Ève Baril trimballe une véritable petite clinique médicale dans un sac, qui pèse 20 lb.

Elle endure ce fardeau pour s’assurer de ne jamais manquer du matériel ou de l’instrument dont elle pourrait avoir besoin avec un patient inopinément retrouvé.

« Avec ce que je traîne, je peux faire directement dans la rue tout ce que je pourrais en clinique », me lance la femme de 42 ans.

Si elle ne soigne pas le « patient de rue » immédiatement, elle risque de ne pas le revoir de si tôt...

« Je m’en voudrais d’avoir à dire : désolée, je n’ai pas l’équipement qu’il faut. »

Mme Baril travaille pour L’Agora, une clinique urbaine axée sur la toxicomanie et les infections sexuelles transmises par le sang, installée au cœur de l’action dans la Gare d’autocars de Montréal.

« Avec la crise de la COVID, certains de nos patients se sont terrés chez eux ou se sont retrouvés à la rue sans qu’on puisse les joindre parce que plusieurs n’ont pas de téléphone ou un accès WiFi », m’explique la Dre Emmanuelle Huchet, cofondatrice de L’Agora il y a deux ans.

Avec les patients les plus désorganisés, si la clinique veut assurer leur suivi, elle doit alors, littéralement... les suivre !

Photo courtoisie Dre Emmanuelle Huchet a cofondé la clinique urbaine L’Agora.

« Si c’est impossible de faire graviter ces patients-là autour de notre clinique, c’est à notre clinique de graviter autour d’eux, d’aller vers eux, les chercher, les trouver » résume la Dre Huchet.

De là le mandat donné à Marie-Ève Baril : si un malade de la clinique disparaît dans la brume, son médecin émet une sorte d’avis de recherche interne. L’infirmière auxiliaire se lance donc à ses trousses. Comme un détective, elle pose des questions, se renseigne.

« Des fois, je joue de chance et, en auto à une intersection, l’itinérant qui s’avance vers ma fenêtre est un des patients à retrouver. ».

Docteur en poche

Par visioconférence avec un médecin, Mme Baril peut procéder à un examen complet chez le patient retrouvé.

Dans des logis souvent sombres et parfois privés d’électricité, la jeune femme se coiffe d’une lampe frontale, comme en camping, pour voir ce qu’elle fait (ou le montrer au médecin en direct).

Elle quadrille surtout le secteur le plus toxicogénique du Centre-Sud, où elle est susceptible de rencontrer des patients de sa clinique.

« Eux n’ont pas de service de texto la veille du rendez-vous, alors c’est moi qui le leur rappelle, en personne. »

