Négociations dans l'impasse: nouvelle journée de grève dans les cégeps

Les professeurs des cégeps et collèges du Québec entendent tenir une troisième journée de grève ce printemps, mais seulement une fois la session d’hiver terminée afin d’éviter de nuire aux élèves en cette période d’examens.

La Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui représente quelque 15 000 professeurs, a déploré mardi par communiqué que les négociations avec le gouvernement soient toujours dans une impasse après un an et demi de discussions.

« En ce moment, la fermeture du gouvernement est tout simplement consternante et incohérente avec ses propres orientations », s’est insurgé le vice-président responsable du regroupement cégep de la FNEEQ, Yves de Repentigny.

Le syndicat réclame notamment une amélioration des conditions de travail des professeurs qui offre des cours en formation continue, généralement dédiée aux travailleurs en requalification. Ces enseignants reçoivent cependant la moitié du salaire prévu pour leurs collègues qui donnent des cours réguliers, malgré une charge de travail similaire, a avancé M. de Repentigny.

Des ressources supplémentaires sont aussi exigées afin de mieux encadrer les élèves avec des handicaps et ceux qui ont eu une faible moyenne au secondaire, a plaidé le syndicat en faisant valoir que la clientèle en situation de handicap a augmenté considérablement dans les dernières années, tandis que les élèves qui arrivent du secondaire ont eu un parcours houleux en raison de la pandémie.

Plus de moyens sont aussi demandés pour offrir les cours en santé, notamment pour former la prochaine génération d’infirmières.

Les enseignants des cégeps avaient déjà débrayé pendant deux jours à la mi-mai, afin de mettre de la pression sur le gouvernement.

