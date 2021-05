«Personne n’abandonnera»-Jeff Petry

Jeff Petry n’a toujours pas écrit son nom sur la feuille de pointage après quatre rencontres. Il n’est pas aussi menaçant en supériorité numérique et il ne relance pas aussi bien l’attaque. À l’image de son équipe, l’Américain est en panne offensivement. Malgré cela, il garde espoir de voir son équipe éviter l’élimination lors du cinquième match.

« Il n’y a personne qui a abandonné. Nous croyons toujours en notre groupe. Il faut oublier ce match et se préparer pour le prochain. Nous devons nous rallier et croire en nous. Personne n’abandonnera. Quand tu perds et que tu cherches à marquer un but, je me mets de la pression pour être impliqué et bien bouger la rondelle. Il y a des fois où je réfléchis trop ou que je cherche à forcer un jeu. »

– Jeff Petry

Josh Anderson avait dit que son équipe était pour être affamée dans ce quatrième match. On a déjà vu des équipes avec un plus gros appétit. Après ce revers de 4 à 0, Phillip Danault a dit qu’il y aurait deux motivations majeures lors de la cinquième rencontre : éviter l’élimination et revenir à Montréal pour jouer une sixième partie devant des partisans.

« Price a été encore phénoménal. Il nous donne une chance de gagner tous les soirs. Il faut être meilleurs devant lui. Nous aurons une chance de rebondir au prochain match et nous voulons revenir pour un sixième match et retrouver nos partisans. »

– Phillip Danault

Après quatre duels, Jack Campbell a maintenant un dossier de trois victoires et un revers avec une moyenne de 1,01 et un taux d’efficacité de ,965. On ne parle pas de Patrick Roy ou de Martin Brodeur, mais bien de Campbell.

« Nous devons rentrer à l’intérieur, nous décochons trop de tirs de l’extérieur. Il ne donne pas de retours, il faut lui bloquer la vue et rediriger des rondelles. Il faut marquer des buts difficiles contre Campbell. »

– Jeff Petry