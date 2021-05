Programmation estivale: la Ville de Québec n’entend pas déroger à son plan

Malgré le déconfinement progressif de la province, la Ville de Québec continue de miser sur une programmation estivale surtout spontanée et déambulatoire, et émet des réserves concernant la tenue de spectacles extérieurs.

Le maire, Régis Labeaume, a présenté mardi une dizaine d’activités «phares» qui composeront la programmation estivale. La Ville a aussi confirmé le retour de certains grands événements dans des formules adaptées.

Toutefois, l’administration municipale n’entend pas déroger au plan présenté plus tôt ce printemps, qui consiste à financer plus de 500 activités gratuites qui minimisent le risque sanitaire et ne sont pas susceptibles de générer des rassemblements.

«Nous n’entendons pas changer nos décisions», a affirmé le maire. «Il y avait deux objectifs: animer la ville, faire plaisir aux gens et faire une offensive touristique en expliquant que c’est à Québec que ça se passe. On ne pouvait pas attendre le déconfinement, sinon on n’aurait rien de fait», a-t-il expliqué.

Plaines d’Abraham

Le calendrier du gouvernement Legault prévoit la reprise des spectacles extérieurs d’une capacité maximale de 2500 spectateurs à compter du 25 juin. Or, même si le Québec se déconfine peu à peu, «pas sûr qu’on peut tenir nos événements comme on le pouvait avant», a observé le maire.

Dans un environnement comme les plaines d’Abraham, il faudra tenir compte des rassemblements qui seront provoqués à l’extérieur du périmètre de l’événement, pas uniquement à l’intérieur, a-t-il souligné.

«Nous, ce qu’on pense, c’est qu’il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui n’ont pas entendu de musique depuis longtemps et qui vont vouloir être sur le site, mais pas à l’intérieur des clôtures. C’est préoccupant et ça doit faire partie de la responsabilité de l’organisateur de l’événement», a soutenu M. Labeaume.

Si un promoteur veut présenter un spectacle extérieur à Québec cet été, il devra obtenir l’autorisation de la Santé publique, et l’appui de la Ville, ne serait-ce que pour des services en matière de sécurité et d’encadrement policier, n’est pas garanti.

«Ce n’est pas simple. Nous autres, on n’est pas décisionnels, là-dedans, quant à l’opportunité de faire un spectacle, sauf que, si on nous demande des services, on va dire: allez voir la Santé publique et soyez COVID-proof pour l’ensemble de l’œuvre», a dit le maire.

La Ville de Québec examine actuellement une proposition du Festival d’été de Québec, mais «ce n’est pas des spectacles», a précisé M. Labeaume.

Plage urbaine

La programmation estivale de la Ville comporte entre autres l’aménagement d’une plage urbaine avec sable, végétation et mobilier à la place D’Youville, ainsi que plusieurs manifestations culturelles.

On peut s’attendre à des centaines de prestations artistiques, musicales et circassiennes aux quatre coins de la ville, mais celles-ci ne pourront être annoncées à l’avance, pour ne pas provoquer d’attroupements. La Ville a reçu plus de 460 propositions de la communauté artistique.

La Ville est en discussion avec le Carrefour international de théâtre afin de présenter une version éclatée du parcours Où tu vas quand tu dors en marchant...? de même qu’avec la troupe de cirque FLIP Fabrique pour des prestations spontanées dans les rues.

D’autres événements populaires seront de retour, notamment les Fêtes de la Nouvelle-France, le Festival celtique de Québec et la Fête Arc-en-ciel de Québec.

Les détails de la programmation estivale sont disponibles sur le site ville.quebec.qc.ca/animee .

