Au terme de la 2e collecte de fonds organisée dans le contexte du partenariat avec la Fondation Lise Watier, Epiderma a amassé 18 160 $ destinés au Programme S’Entreprendre. Aidant les femmes vivant une situation de vulnérabilité sociale, économique ou professionnelle à prendre le chemin de l’autonomie financière, le programme accompagne les femmes dans le démarrage de leur entreprise, la poursuite des études postsecondaires ou le retour sur le marché du travail. Le Programme S’Entreprendre est actuellement offert dans quatre points de service : Montréal, Québec, les Laurentides et en Montérégie. Pour toute la durée du mois d’avril, un montant de 20 $ était versé à la Fondation Lise Watier pour tous les forfaits sélectionnés vendus dans l’une des 30 cliniques médico-esthétiques Epiderma du Québec et en clinique virtuelle. Sur la photo, Marie-Lise Andrade, PDG de la Fondation Lise Watier, et Julie Bédard, présidente et cheffe de l’exploitation de la Corporation Medicart, vous disent merci.

Cassis Monna & Filles

Les sœurs Anne et Catherine Monna, de Cassis Monna & Filles, viennent de se lancer dans la distillation de spiritueux en présentant leur première création, une vodka artisanale issue à 100 % des fruits et de leur passion pour le cassis. Disponible en ligne au cassismonna.com et au domaine de l’île d’Orléans, cette vodka est la première-née d’une nouvelle gamme de spiritueux du champ à la bouteille. Évoquant le charme de l’île d’Orléans et la beauté du domaine des sœurs Monna, cette vodka artisanale est à la fois veloutée, délicate et dotée de subtilités qui lui confèrent sa typicité. À savourer seule, frappée sur glace, allongée de soda ou en martini. Primée à l’international avant même d’avoir été lancée, la vodka artisanale Cassis Monna & Filles se positionne déjà parmi les meilleures boissons alcoolisées au monde en remportant dès sa création une médaille d’or au prestigieux San Francisco World Spirit Competition. Sur la photo, les sœurs Monna (Catherine à gauche, Anne à droite) avec la nouvelle bouteille de vodka.

La Marche pour l’Alzheimer

Michael Bilodeau, directeur régional chez IG Gestion de Patrimoine, a accepté la coprésidence d’honneur de La Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, qui se tiendra le dimanche 30 mai de façon virtuelle. Vous êtes invités à marcher ou courir 30 minutes pour les 30 000 personnes concernées de la Capitale-Nationale (Charlevoix, Portneuf, Québec). Les fonds amassés permettront aux Sociétés Alzheimer d’offrir des services en ligne et de continuer à soutenir les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et leurs proches aidants, et ce depuis 35, pour La Société Alzheimer de Québec. Renseignements : marchepourlalzheimer.ca

En souvenir

Le 25 mai 2006. Le premier ministre du Québec, Jean Charest, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Michel Després, annoncent que le gouvernement du Québec apportera une contribution financière de 15 M$ pour la modernisation de l’aérogare de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Anniversaires

Stéphane Bellavance (photo), acteur et animateur de télévision québécois, 47 ans... Mike Myers, comédien canadien et acteur de cinéma, 58 ans... David Pastrňák, attaquant des Bruins de Boston (LNH), 25 ans... Matthew Murray, gardien de but des Sénateurs d’Ottawa (LNH) 27 ans... Daniel Giguère, président-directeur général chez Rénovation Bain Rapide Inc., franchisé Bain Magique, 52 ans... Caroline Ouellette, quadruple médaillée d’or olympique de hockey, 41 ans... Louis Saïa, réalisateur et producteur de cinéma québécois, 71 ans.

Disparus

Le 25 mai 2020 : Francis Dufour (photo), 91 ans, ancien maire et député de Jonquière... 2019 : Robert Bédard, 86 ans, lutteur professionnel connu sous le nom de ring, le « Number One Frenchman »... 2014 : Marcel Côté, 71 ans, homme d’affaires et ex-candidat à la mairie de Montréal en 2013... 2015 : Mary Ellen Mark, 75 ans, photographe américaine... 2014 : Wojciech Jaruzelski, 90 ans, 4e président de la République de Pologne... 2010 : Jarvis Williams, 45 ans, ancien joueur des Dolphins de Miami (NFL)... 2005 : Ismail Merchant, 68 ans, réalisateur et producteur britannique... 2001 : Alberto Korda, 72 ans, photographe cubain... 1983 : Jean Rougeau, 52 ans, ex-lutteur québécois et ex-président de la LHJMQ... 1978 : André Roc, 44 ans, chanteur québécois (Le Marchand de Bonheur), frère du chanteur Michel Louvain.