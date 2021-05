Romell Quioto représentera le Honduras

L’attaquant du CF Montréal Romell Quioto rejoindra l’équipe du Honduras en prévision de la demi-finale de la Ligue des nations de la CONCACAF du 3 juin face aux États-Unis, à Denver.

Le joueur ayant totalisé un but et trois passes décisives en sept rencontres de la Major League Soccer (MLS) cette saison a représenté son pays pour la dernière fois durant la Gold Cup 2019. Quioto a inscrit huit filets l’an passé, étant choisi l’athlète le plus méritant de l’équipe montréalaise en 2020.

L’autre demi-finale du tournoi mettra aux prises le Mexique et le Costa Rica. Les deux gagnants s’affronteront en finale le 6 juin à 21h, alors que les deux perdants disputeront la finale de la troisième place le même jour.

Avant une pause de trois semaines au calendrier, le CF Montréal visitera le Fire de Chicago, samedi. Chez les autres porte-couleurs de l’équipe, le milieu de terrain Lassi Lappalainen sera possiblement en action sur la scène internationale, car il a été invité par la Finlande pour des matchs de l’Euro.