«Tout inclus» sur ICI Télé: à la rencontre du Canada

«Tout inclus», l’émission estivale de Radio-Canada, va prendre le large en allant visiter les différentes communautés francophones à travers le pays. L’animatrice Marieme Ndiaye sera à la barre de cette émission, enregistrée depuis différents endroits originaux ou emblématiques de la Capitale-Nationale.

Pour cette cinquième saison, le concept de «Tout inclus» a été complètement revu et corrigé, en plus d’accueillir une nouvelle animatrice. «On va être un hybride entre deux émissions, "100% local" et l’ancienne version de "Tout inclus", explique Marieme Ndiaye. Chaque semaine, on va présenter des reportages qui couvrent le Canada au complet, avec différents collaborateurs qui sont disséminés un peu partout, mais aussi des invités sur le plateau. On va parler autant tourisme, culture, que de gens qui font des choses intéressantes dans leur communauté.»

À l’animation de «De par chez vous» durant quatre saisons à TV5, Marieme a eu l’occasion de voyager souvent à travers le Canada. «J’ai rencontré pas mal de communautés francophones dans chaque coin du pays. Je pense que j’ai cette sensibilité et cet intérêt pour découvrir des lieux, des personnes et des activités qui se démarquent. En plus, comme on ne peut pas vraiment voyager, c’est une façon de montrer notre pays sous un regard différent.»

Un pays en évolution

Pour se faire surprendre par ses différents collaborateurs, le segment «Livraison spéciale» a été ajouté à l’émission. «Dans chaque émission, je vais recevoir quelque chose que je vais ouvrir en ondes, ça peut être n’importe quoi. Je ne sais jamais ce que c’est à l’avance et, bien entendu, il y a toujours une histoire en lien avec ça. La première fois, j’étais un peu stressée, et comme j’ai des réactions faciales assez expressives, on va me voir réagir. En même temps, je n’ai pas peur de grand-chose, je suis assez ouverte, donc j’ai surtout hâte.»

Spectatrice privilégiée, Marieme Ndiaye a l’impression que le Canada est sur un bon chemin. «De ma perspective d’enfant métis, le fait d’appartenir à deux mondes, je me considère davantage comme une citoyenne du monde. Mais je vois le Canada comme un grand espace avec une culture commune que j’ai envie de découvrir. Il y a des choses innovantes, de la créativité, de la fierté, ça me plaît beaucoup. Ça m’accroche de voir de nouvelles façons de vivre, d’être, de réfléchir et de créer.»

Le rap en bandoulière

Marieme Ndiaye planche également sur autre projet pour la télévision. «C’est une série documentaire sur le hip hop. Je vais rencontrer différents acteurs de ce milieu. C’est une émission que j’ai présentée, il y a deux ans, à la Fabrique culturelle, et ce sera disponible à compter de l’automne prochain.»

Omniprésente dans le milieu du hip hop, elle travaille sur un quatrième album solo, qui devrait sortir à la fin de l’été. Un premier extrait, enregistré avec son complice Souldia, vient tout juste de sortir. «On avait fait un titre ensemble ["Le sablier", NDLR], Souldia, Izzy-S et moi, qui est rendu à plus de 2,5 millions de vues sur YouTube. On a donc récidivé avec "Brûler les ponts" qui fonctionne franchement bien.»

Douze émissions de «Tout inclus» seront enregistrées au cours de l’été et diffusées le vendredi, à 16 h, dès le 11 juin, sur les ondes de Radio-Canada.