Une garderie crie à l'injustice à Matane

La construction d'un nouveau centre de la petite enfance (CPE) à proximité du Cégep de Matane, au Bas-Saint-Laurent, a fait réagir la direction de la garderie privée Les Minis Explorateurs.

Ses dirigeants militent depuis 2013 pour être subventionnés et y voient là de la concurrence déloyale.

Le ministère de la Famille a pourtant lancé un projet pour convertir 3500 places non subventionnées en garderie partout au Québec, mais malheureusement, le Bas-Saint-Laurent ne figure pas parmi les régions admissibles.

Selon la porte-parole du mouvement Ma place au travail, qui milite pour que toutes les familles aient accès à une place en garderie, ce sont justement les régions éloignées qui ont un besoin criant de places.

«Ce sont les régions éloignées qui sont le plus en pénurie de main-d’œuvre, qu’on laisse le plus tomber ; pourquoi une région plus qu’une autre?» a déclaré Myriam Lapointe-Gagnon en entrevue avec TVA Nouvelles, mardi.

La confirmation de la construction d’un quatrième CPE à Matane fait bien sûr réagir la direction de la garderie puisque l’installation sera située tout près des Minis Explorateurs et du Cégep de Matane.

De plus, ce nouveau CPE aura comme mandat de répondre à la demande des employés de l’établissement collégial, une offre que Les Minis Explorateurs proposent déjà depuis plusieurs années.

Selon la directrice adjointe et copropriétaire de la garderie, Élisabeth Fillion, il s’agit de concurrence déloyale avec des fonds publics.

«C’est comme si le gouvernement décidait de se partir une épicerie et de vendre quatre fois moins cher», a-t-elle lancé.

Le ministère de la Famille connait bien le dossier de cette garderie et s’est désolé qu'aucune entente n'ait été trouvée.

«Nous savons qu'il y a eu des discussions localement entre les différents acteurs de la région pour identifier des solutions qui auraient pu être avantageuses autant pour la garderie que pour le CPE. Il est très dommage qu'aucune entente n'ait été conclue», a admis le bureau du ministre Mathieu Lacombe.

Le ministère de la Famille a entamé une série de consultations régionales pour faire le point sur le fonctionnement du réseau des services de garde, mais entretemps, la situation de la garderie Les Minis Explorateurs demeure incertaine.

