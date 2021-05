Vaccination : une majorité de jeunes répondent présent

Les jeunes Québécois sont nombreux à lever la main et la manche pour se faire vacciner. En 11 jours, 60% des 18 à 29 ans ont reçu une première injection ou ont pris rendez-vous.

En étendant ce groupe aux 18 à 40 ans, le taux augmente à 65%. Tous âges confondus, ce sont 77% des adultes du Québec qui ont reçu au moins une dose ou ont un rendez-vous pour une première inoculation.

Ces chiffres sont accueillis avec optimisme par l’épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec, Gaston De Serres.

«Ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas certains efforts additionnels à faire pour améliorer la couverture vaccinale qu’on aura à la mi-juin, mais je pense que, malgré tout, c’est un assez bon départ», a-t-il affirmé au TVA Nouvelles.

Encore du travail à faire

Malgré tout, 197 000 Québécois de 18 à 29 ans n’ont pas encore pris rendez-vous.

Le gouvernement du Québec cible d’ailleurs de plus en plus les 45 ans et moins dans ses campagnes publicitaires.

Selon des informations apprises par TVA Nouvelles, les responsables de la santé publique de Montréal étaient en réunion mardi pour établir son plan de match afin de convaincre les jeunes qui ne l’ont pas encore fait d’aller se faire vacciner.

Un point de presse est d’ailleurs prévu mercredi durant lequel Montréal présentera sa stratégie.

Par ailleurs, l’objectif initial de 75% de personnes vaccinées pourrait être revu à la hausse, prévient la microbiologiste et infectiologue, Dre Cécile Tremblay.

«S’il reste encore de la transmission communautaire, ça veut dire que peut-être que ça prendra 85% de la population qui soit vaccinée. On va être beaucoup plus fixé quand on va avoir atteint notre objectif de 75% avec deux doses», explique-t-elle.

