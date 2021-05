Vladimir Guerrero fils fait encore des siennes

Les Blue Jays de Toronto ont mis fin à une série de six défaites en battant les Yankees de New York au compte de 6 à 2, mardi soir, au Yankee Stadium.

Encore une fois, c’est Vladimir Guerrero fils qui a sonné la charge. Le jeune prodige a ouvert le pointage avec un circuit de deux points en troisième manche. Il s’agissait de la 16e fois que le natif de Montréal expulsait la balle à l’extérieur des limites du terrain en 2021, ce qui représente un sommet dans le baseball majeur.

Lors de l’engagement qui a suivi la frappe de Guerrero fils, Lourdes Gurriel fils a imité son coéquipier et a étiré les bras pour un circuit en solo. Randal Grinchuk a fait de même en neuvième manche.

Les deux autres points de l’unique formation canadienne des ligues majeures ont été inscrits par Randal Grichuk et Gurriel fils, alors que le joueur d’arrêt-court des Yankees Gleyber Torres a commis une erreur à la suite d’une frappe de Santiago Espinal.

Au monticule, le partant Steven Matz (6-2) a limité ses adversaires à six frappes en lieu sûr et permis un point lors des six manches et deux tiers qu’il a disputés. Le natif de l’État de New York a également réussi 10 retraits sur des prises.

La défaite a atterri sur la fiche de Corey Kluber (4-3). Ce dernier était en poste quand Guerrero fils a étiré les bras et a été retiré de la partie après la conclusion de la troisième manche. Un peu plus tard, son équipe a annoncé que l’artilleur ressentait de la douleur dans son coude droit. Rappelons que lors de son dernier départ, Kluber a lancé un match sans point ni coup sûr.

Les Jays et les Yankees se retrouveront mercredi soir pour le deuxième duel d’une série de trois présenté dans la Grosse Pomme.

La saison de Phelps est terminée

Avant le duel contre les Bombardiers du Bronx, les Blue Jays ont annoncé que la campagne 2021 du releveur David Phelps était terminée.

L’artilleur de 30 ans est passé sous le bistouri lundi, et ce, en raison d’une blessure à un muscle dans sa cage thoracique. Il n’avait pas joué depuis le 5 mai dernier.

En 11 apparitions sur la butte cette saison, Phelps a maintenu une moyenne de points mérités de 0,87 et a enregistré 15 retraits sur des prises.

Celui qui a aussi porté les couleurs de six autres formations du baseball majeur avait paraphé une entente d’un an d’une valeur de 1,75 million $ avec le club torontois en février dernier.