Wayne Gretzky quitte les Oilers

Wayne Gretzky a annoncé qu’il quittait ses fonctions de vice-président des Oilers d’Edmonton, mardi.

La Merveille l’a indiqué dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

«Les Oilers, leurs partisans, et la ville d’Edmonton ont représenté le monde à mes yeux et pour ma famille au cours de 40 ans – et ça n’arrêtera jamais. Avec la pandémie et d’autres changements dans ma vie, je réalise que je ne serai pas capable de dédier le temps et les efforts nécessaires pour appuyer cette organisation de classe mondiale», a-t-il expliqué.

Gretzky occupait ce rôle avec l’organisation albertaine depuis 2016. Il avait précédemment porté les couleurs de l’équipe comme joueur, soit de 1979 à 1988. Lors de son passage avec les Oilers, il a amassé 1669 points en 696 rencontres et a remporté quatre fois la coupe Stanley.

L’annonce du meilleur pointeur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) survient au lendemain de l’élimination des Oilers en séries éliminatoires. Le club d’Edmonton a perdu son affrontement de première ronde en quatre parties face aux Jets de Winnipeg.

À la télévision

Selon le quotidien New York Post, Gretzky aurait pris cette décision pour se joindre au réseau TNT à titre d’analyste.

Il aurait d’ailleurs obtenu un salaire annuel de trois millions $.

Rappelons qu’à partir de la prochaine saison, les réseaux TNT et ESPN diffuseront les matchs de la LNH. Ceux-ci ont obtenu les droits de diffusion aux États-Unis.