«Americana Light»: Roch Voisine revient au son country-folk-rock américain

Dès septembre, Roch Voisine reprendra la route au Québec afin de présenter «Americana Light», un spectacle soulignant les 10 ans de la parution du premier de ses trois albums «Americana».

Le chanteur pourra donc enfin revisiter le répertoire country, folk et rock à la sauce américaine, comme il avait prévu de le faire l’an dernier, tout en respectant les diverses règles sanitaires en vigueur.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Au fil des ans, l’artiste a enregistré de nombreuses reprises de classiques de la musique comme «Ring Of Fire», «Suspicious Minds», «Let It Be», «Take Me Home Country Roads» et «Pretty Woman», pour ne nommer qu’eux.

Il aura également tout le loisir de piger dans les compositions de l’album anniversaire paru en 2019, dont la chanson originale «Loin d’ici» ou encore le duo «Crying» immortalisé avec Isabelle Boulay.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Déjà près de 30 dates font partie de l’horaire de tournée de l’artiste de 58 ans. Il est possible de se procurer des billets à l’adresse rochvoisine.com.

Plus tôt en mai, dans un sondage dévoilé par «Le Journal de Montréal» et la firme Léger, le plus grand succès de Roch Voisine, «Hélène», a obtenu la 19e place du palmarès des meilleures chansons de l’histoire du Québec.