Capitals: Zdeno Chara jouera-t-il une 24e saison dans la LNH?

À 44 ans, le défenseur Zdeno Chara ne sait pas s’il a envie de poursuivre sa carrière et disputer une 24e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce qu’il a dit mardi, lors du bilan de fin de saison des Capitals de Washington.

«Je pense qu’il s’agit d’une décision que je ne peux pas prendre par moi-même. Parfois, il y a des choses dans la vie que tu dois réaliser. Je dois évidemment avoir ces conversations avec ma femme et mes enfants et voir où nous en serons dans les prochains jours ou semaines. Après ces conversations, je vais probablement laisser les émotions retomber et voir où j’en suis», a expliqué Chara, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH.

La campagne de Chara, sa première avec les «Caps», a pris fin dimanche dans un revers de 3 à 1 contre les Bruins de Boston.

«De toute évidence, la saison ne s’est pas terminée comme nous le voulions, mais c’est la vie. Nous devons maintenant passer à autre chose», a dit celui qui deviendra joueur autonome sans compensation cet été.

Une transition facile

C’est contre l’équipe dont il a été le capitaine pendant 14 saisons que Chara et ses «Caps» ont été éliminés en cinq parties durant la première ronde des séries.

Le Slovaque n’était plus dans les plans des Bruins l’été dernier. Il a donc paraphé une entente d’un an, d’une valeur de 1,5 million $, avec le club de Washington.

«Dès le premier jour, tout le monde m’a accueilli les bras ouverts. Tout le crédit revient aux entraîneurs, aux personnels et à tous mes coéquipiers, a affirmé Chara sur son expérience comme membre des Capitals. Ils ont fait un travail fantastique, ce qui m’a permis de faire une transition facile. J’ai vraiment apprécié. J’ai passé du bon temps ici et j’ai eu énormément de plaisir. Nous avons joué du bon hockey.»

Si jamais Chara choisit d’accrocher ses patins, il terminera sa prolifique carrière avec une récolte de 207 buts et 459 aides pour 666 points. Par ailleurs, ses 1608 matchs joués le placent au cinquième rang dans l’histoire de la LNH pour les rencontres disputées chez les défenseurs. Il est devancé par Ray Bourque (1612), Larry Murphy (1615), Scott Stevens (1635) et Chris Chelios (1651).