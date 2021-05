Connor McDavid n’a pas l’intention de déménager

Malgré son immense talent et sa production exceptionnelle, Connor McDavid connaît peu de succès collectifs en séries éliminatoires, mais il a encore confiance aux Oilers d’Edmonton et souhaite rester avec l’équipe afin de l’aider dans sa quête d’un championnat au cours des prochaines années.

Le balayage inattendu encaissé aux mains des Jets de Winnipeg au premier tour fera mal longtemps et l’attaquant-vedette en est conscient. Il s’agit de la deuxième année consécutive où son club déçoit largement dans les parties d’après-saison, puisqu’au mois d’août 2020, les Oilers avaient plié l’échine en ronde de qualification devant les Blackhawks de Chicago, la dernière formation qualifiée dans l’Association de l’Ouest.

D’ailleurs, depuis ses débuts au sein de la Ligue nationale de hockey en 2015-2016, le numéro 97 a disputé 21 matchs éliminatoires, ce qui est bien peu pour un athlète de son statut. Néanmoins, il est loin de céder au découragement.

«Nous avons un bon noyau ici avec Leon [Draisaitl], Darnell Nurse, Ryan Nugent-Hopkins et Adam Larsson. J'ai grandi avec eux et nous voulons connaitre du succès ensemble, a-t-il mentionné mardi, par le biais de propos rapportés par le site LNH.com. C'est spécial de pouvoir jouer avec ces gars-là. On dirait que nous sommes loin de l'objectif, mais je pense que nous sommes beaucoup plus près que ça puisse paraître.»

La mauvaise nouvelle pour ses opposants, c’est que McDavid croit pouvoir faire mieux sur la patinoire.

«Je peux passer encore à un autre nouveau. Leo s’est amélioré aussi. Collectivement, il s’agit de trouver une autre solution, a-t-il dit durant son point de presse. J’ai 24 ans et beaucoup d’années devant moi. Il y a plusieurs façons de rendre meilleur mon jeu, et ce, dans différents aspects. Divers moyens peuvent être entrepris pour connaître du succès. Même si on dirait que ça fait longtemps que je suis dans cette ligue, il reste que je suis toujours un jeune et j’ai pas mal de bonnes années à venir.»

Optimiste d’y arriver

Cette opinion est d’ailleurs partagée par Draisaitl. Ensemble, les deux hommes ont totalisé 189 points en saison régulière 2020-2021.

«Nous commençons à bâtir une très bonne base pour les années à venir des Oilers. Nous avons connu des moments difficiles et il y a eu plusieurs années décevantes. La sensation sera bien meilleure lorsque nous gagnerons et que nous serons au sommet. C'est plaisant d'être ici. Nous avons un groupe de gars incroyable. Nous voulons gagner en équipe et bien faire avec les gars étant ici. Nous avons fait de gros pas en avant cette année.»

Toutefois, les joueurs des Oilers ne s’en cachent pas. Ils visaient beaucoup plus haut. Pour McDavid, la déception ressentie se veut quand même un bon signal, car son organisation ne tolère aucunement l’échec.

«Les standards sont en hausse, grâce aux exigences que nous avons les uns vis-à-vis les autres et à la culture de gagnants dans laquelle nous sommes, a souligné McDavid. Si cette élimination était survenue il y a quelques années, on aurait été satisfait d’avoir joué quatre matchs éliminatoires. Nous voulons plus, beaucoup plus.»