COVID-19: d’autres journées de vaccins sans rendez-vous à Québec et en Beauce

Devant le succès de sa journée de vaccination sans rendez-vous de lundi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale répètera l’expérience dès ce weekend, sur deux jours cette fois-ci. Le CISSS de Chaudière-Appalaches annonce aussi trois journées semblables en Beauce.

L’ensemble des gens de 12 ans et plus souhaitant recevoir une première dose de vaccin pourront se présenter au centre de vaccination de L’Ancienne-Lorette samedi et dimanche.

Au total, 300 doses seront disponibles pour chacune de ces deux journées de vaccination sans rendez-vous. Les gens sont attendus de 8h à 15h, ou jusqu’à l’épuisement des doses.

Le CIUSSS précise que ces plages sont toutefois réservées aux gens qui n’ont toujours pas reçu de dose, demandant aux citoyens qui souhaitent devancer leur deuxième dose d’être patients.

Succès lundi dernier

Le CIUSSS a tenu une journée de sans rendez-vous du côté de l’Université Laval lors du congé férié de la fête des Patriotes lundi. Les 1148 doses disponibles se sont écoulées entre 6h et 18h, forçant la fermeture de la clinique trois heures avant l’heure prévue.

En point de presse mardi, la directrice régionale de la vaccination soulignait que l’avenue du sans rendez-vous serait davantage exploitée vu ce succès. Ce principe permet notamment de rejoindre plus facilement des jeunes qui trouvent ardu de planifier un rendez-vous en raison d’horaires moins stables.

«Des jeunes nous disaient qu’ils n’ont pas leur horaire de travail pour la semaine prochaine, donc prendre rendez-vous pour l’annuler et ne pas savoir quand on va réussir à avoir un rendez-vous, c’est difficile», confiait Patricia McKinnon, ajoutant que ces nouvelles façons feraient partie «d’un ajustement de stratégie».

Vaccins à l’auto

Les gestionnaires de la campagne régionale de vaccination travaillent aussi sur l’organisation de journées de vaccination à l’auto du côté de Québec.

Les détails restent toujours à être attachés, mais un endroit central serait déjà identifié pour organiser ce service, un premier dans la région.

La vaccination à l’auto a déjà été mise en place dans la région de Montréal, notamment sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau. Une clinique à l’auto se tiendra aussi les weekends des 5-6 et des 12-13 juin au Circuit Gilles-Villeneuve.

En Beauce aussi

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a lui aussi annoncé mercredi la tenue de trois journées de vaccination sans rendez-vous du côté de la Beauce, à Saint-Georges précisément.

La population de 12 ans et plus souhaitant revoir une première dose pourra se présenter vendredi entre 12h et 20h, samedi entre 8h et 16h ainsi que dimanche entre 8h et 16h.

Une centaine de doses sera disponible chaque jour et le CISSS confirme que l’opération sans rendez-vous devrait se dérouler aussi dans d’autres coins de la région «de manière ponctuelle chaque semaine».

