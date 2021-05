COVID-19: l’amélioration se poursuit au pays

Le nombre de cas de COVID-19 a continué à diminuer presque partout au Canada, mercredi. La tendance est principalement observable au Québec et en Ontario, où le nombre d’infections journalières continue de fondre.

Ainsi, à peine 308 cas se sont ajoutés au bilan du Québec, en plus de quatre décès, au cours de la dernière journée, malgré une légère reprise du dépistage qui avait atteint de très faibles niveaux pendant la longue fin de semaine. Il s’agit d’une cinquième diminution de suite du nombre de nouveaux cas à l’est de la rivière des Outaouais.

En prime, le nombre de patients hospitalisés aux prises avec le virus est repassé sous la barre des 400 malades alités (399), tandis que 101 patients demeuraient aux soins intensifs.

L’Ontario peut aussi se réjouir de son côté avec l’ajout de 1095 cas à son bilan, un nombre en légère hausse, mais qui demeure sans commune mesure par rapport aux pires moments de la troisième vague.

Par contre, 23 décès se sont aussi ajoutés dans la province la plus populeuse du Canada, où le nombre d’hospitalisations (1073, +48) demeure très élevé, particulièrement en tenant compte du fait que 672 patients sont toujours aux soins intensifs en raison du virus.

Déconfinement rapide

L’amélioration est aussi notable dans l’Ouest, notamment en Alberta (390 cas, 6 morts) où le premier ministre Jason Kenney a présenté une feuille de route pour un déconfinement rapide.

Selon ce plan, les terrasses pourront rouvrir dès lundi prochain dans la province, tandis que des rassemblements à l’extérieur pourront réunir jusqu’à 10 personnes. Les commerces de soins personnels pourront aussi rouvrir.

Les mesures sanitaires seront ensuite progressivement levées, tandis que le gouvernement prévoit atteindre un déconfinement complet dès la fin juin, deux semaines après l’atteinte d’un taux de vaccination de 70 % de la population.

«La bonne nouvelle, c’est qu’avec les indicateurs à la baisse et la vaccination à la hausse et avec l’arrivée de la température estivale, nous nous attendons à voir la pression sur nos hôpitaux continuer à diminuer», s’est réjoui Jason Kenney alors que sa province, durement malmenée par la troisième vague, compte plus de patients hospitalisés (548) avec le virus que le Québec, incluant aux soins intensifs (157)

La situation au Canada :

Ontario : 526 045 (8678 décès)

Québec : 368 463 cas (11 105 décès)

Alberta : 225 424 cas (2198 décès)

Colombie-Britannique : 142 636 cas (1680 décès)

Manitoba : 49 456 cas (1035 décès)

Saskatchewan : 46 001 cas (528 décès)

Nouvelle-Écosse : 5424 cas (79 décès)

Nouveau-Brunswick : 2163 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador : 1273 cas (6 décès)

Nunavut : 640 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard : 200 cas

Territoires du Nord-Ouest : 127 cas

Yukon : 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés : 13 cas

Total : 1 367 823 cas (25 358 décès)

