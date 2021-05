Équipe Québec: le début d’une saison peu ordinaire

Le gérant Patrick Scalabrini et ses joueurs ont rapidement apprécié ce qu’ils ont vu au charmant stade de Sauget, dans l’État de l’Illinois, en y débarquant il y a quelques jours.

«Autant le stade que la chambre des joueurs, c’est assez unique, a décrit Scalabrini, mercredi, visiblement fébrile à l’aube de la saison. C’est tout en synthétique. Les dimensions sont intéressantes et dans le champ droit, la clôture est rapprochée. C’est vraiment intrigant. Les gars sont excités. Il y en a même qui blaguaient en croyant qu’ils avaient été rappelés dans les ligues majeures.»

Photo COURTOISIE

Ça y est: la table est mise pour le début de la saison peu conventionnelle d’Équipe Québec dans la Ligue Frontier, ce jeudi soir, au GCS Credit Union Ballpark, domicile des Grizzlies de Gateway et site d’entraînement alternatif pour les Cardinals de St. Louis.

Si Scalabrini profite pleinement du fait de pouvoir renouer avec l’ambiance du baseball ces jours-ci, le gérant québécois est bien concentré sur la tâche à accomplir. Espérant débuter la campagne du bon pied, Équipe Québec misera d’ailleurs sur le partant Nick Economos pour le premier match de la saison contre les Grizzlies.

«C’est notre meilleur partant et c’est de loin notre lanceur avec le plus d’expérience», a indiqué Scalabrini, à propos du droitier de 25 ans, qui a oeuvré dans les filiales des Pirates de Pittsburgh, de 2015 à 2019.

Cinq Québécois en uniforme

Parmi les Québécois, David Glaude, à l’avant-champ, de même que les voltigeurs Jonathan Lacroix et Louis-Philippe Pelletier ont percé la formation partante pour le début de la saison. Les lanceurs David Gauthier et Miguel Cienfuegos seront pour leur part disponibles, au besoin, dans l’enclos des releveurs.

Deux autres artilleurs québécois ont par ailleurs été retranchés au terme du camp d’entraînement soit : Dany Paradis-Giroux et Sam Bélisle-Springer.

«Le but est de performer et de travailler fort ensemble, a rappelé le gérant. Dès le départ, le mot d’ordre est que nous sommes ici pour gagner des matchs et se donner une chance. On veut revenir au Québec, vers la mi-juillet, et vivre une potentielle fièvre pour une course aux séries.»

Selon le format actuel, Équipe Québec devra terminer au premier rang de sa section, devant les ValleyCats de Tri-City et les Boulders de New York, afin d’accéder aux éliminatoires. En raison du plan de déconfinement, Scalabrini se dit par ailleurs «très confiant» d’être de retour à la maison au cours de l’été pour des matchs autant à Québec qu’à Trois-Rivières, le club actuel ayant été formé par une fusion temporaire des Capitales et des Aigles pour 2021.

Des «bobbleheads» et des hamburgers

En attendant ce possible retour dans la Belle Province, le long parcours aux États-Unis est déjà bel et bien amorcé, avec certains inconvénients, mais aussi quelques avantages. Avant le début de la saison, plusieurs membres d’Équipe Québec en ont ainsi profité, dimanche soir, pour aller voir un match des Cardinals, au Busch Stadium, de l’autre côté du fleuve Mississippi.

En marge de l’ouverture, environ 50% du stade de Sauget sera par ailleurs ouvert aux spectateurs pour une capacité d’environ 3000 personnes, dont certains repartiront avec un «bobblehead» de l’ancien joueur des Cards Ted Simmons. Et pour vendredi, la journée nationale du hamburger est annoncée. Autant de détails dont Scalabrini et ses joueurs s’étaient sans doute ennuyés, sans trop s’en rendre compte.