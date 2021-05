FTA: une dernière édition pour Martin Faucher

Alors que s’ouvre l’édition 2021 du Festival TransAmérique (FTA), Martin Faucher, qui en est le directeur général et artistique, s’apprête à faire ses adieux. Après 15 ans à la barre de ce festival audacieux, il a décidé de se remettre en question en réimaginant son propre avenir.

L’instinct de survie et l’écoute du moment présent ont été à la base de la programmation de cette dernière édition, pour Martin Faucher. «Je suis parti, l’été dernier, avec l’idée qu’il fallait présenter un maximum de spectacles en salle, a-t-il expliqué en entrevue. Je ne prenais pas trop en considération le numérique. Je me disais que les gens allaient avoir besoin d’être les uns avec les autres. Ensuite, il y a eu des thématiques sur le territoire, l’espace-temps, démolition et reconstruction... On a finalement des spectacles qui s’installent plus longtemps dans les salles, plus de jours avec moins de spectateurs.»

S’il a décidé de quitter le FTA, son choix n’est absolument pas lié à la pandémie. «À l’approche de la soixantaine, je me suis demandé ce qu’était mon avenir et ce que je voulais faire. J’ai pris la décision, en décembre 2019, de quitter le festival après 15 ans, soit huit ans comme conseiller artistique et sept ans à titre de directeur. Je trouvais que j’accomplissais un cycle.»

Le fait que le FTA soit en bonne santé, autant artistique que financière, a aussi contribué à sa décision.

Rétrospectivement, c’est finalement le bon moment. «En septembre, une nouvelle page va s’amorcer dans la pandémie, et je trouve que c’est un bon moment pour qu’une nouvelle histoire s’ouvre pour le FTA. Les deux dernières éditions n’ont pas du tout ressemblé à ce que j’aurais souhaité. Mais cette édition 2021 s’est faite dans une urgence et une survie qui m’ont peut-être évité d’être complaisant et narcissique.»

Martine Dennewald et Jessie Mill ont été choisies par le conseil d’administration du FTA pour reprendre la direction artistique du festival dès le mois de juin.

Trois spectacles à ne pas rater

Sur les 26 spectacles de cette édition 2021, Martin Faucher nous recommande trois propositions audacieuses et significatives:

Worktable, de Kate McIntosh

«C’est un spectacle dans lequel il n’y a pas de performeurs. Le spectateur est appelé à démolir un objet. Ensuite, on lui demande de reconstruire un objet que quelqu’un d’autre a démoli. Dans un troisième temps, on expose cet objet parmi d’autres. C’est une expérience intime complètement subversive, qui fait appel à notre violence, à notre imaginaire, à notre inventivité, et ça fait aussi appel à la collectivité. C’est très représentatif de notre époque.»

Alep. Portrait d’une absence, de Mohammad Al Attar, Omar Abusaada et Bissane Al Charif

«Dix récits, tirés de témoignages d’anciens habitants de la ville détruite d’Alep, en Syrie, ont été confiés à des actrices et des acteurs montréalais. Un acteur raconte à un seul spectateur une de ces histoires. On fait revivre une ville par le pouvoir des mots et de l’imaginaire.»

La ville, des artistes, de Hub Studio

«C’est une projection sur l’édifice Wilder, dans le Quartier des spectacles, de portraits de 20 artistes du festival. Pour moi, ça représente l’année que l’on vient de vivre. Des créateurs ont continué de travailler dans l’ombre pour créer un monde plus beau, rempli d’imaginaire et d’insolite. Cette projection rend hommage à ces artistes montréalais qui continuent de façonner notre identité.»

Le Festival TransAmérique se déroule du 26 mai au 12 juin. Infos: fta.ca.

