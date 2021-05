Guy Lafleur: de la coupe Stanley à la coupe de vin

L’automne dernier, l’ancien joueur de hockey Guy Lafleur s’est lancé en affaires dans l’industrie des alcools, des vins et des spiritueux. Ses produits, qui portent son nom, connaissent un vif succès au Québec. Son dry gin Guy Lafleur 10 et ses cinq sortes de vins sont disponibles sur les tablettes de la SAQ.

Les affaires vont bien pour l’ex-hockeyeur. «On est très contents de voir tout ce qui se passe présentement malgré la COVID, ça a été un certain handicap pour nous mais quand même, les ventes ont super bien été,» dit-il en entrevue avec Pierre-Olivier Zappa à l’émission À vos affaires.

Des projets de taille

M. Lafleur a plusieurs grandes ambitions, dont la conquête du marché américain et le développement de nouveaux produits aux cours des prochains mois.

«Nos produits vont être distribués dans l’état de New York prochainement, et on va sortir une vodka en octobre qui va être faite ici au Québec. On est bien contents de tout ça. On y va tranquillement, mais tout se passe bien,» dit-il.

M. Lafleur ne fait pas que prêter son nom aux produits, il est très impliqué dans leur fabrication et leur commercialisation. «C’est moi qui a le dernier mot parce que c’est moi qui choisit le produit. Je mets sur les tablettes un produit que moi j’aime. On peut comparer, et c’est certain que les goûts ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais on essaie d’avoir un produit de très haute qualité,» explique-t-il.

«Quelque soit la personne qui sort un produit, il faut sortir un produit de qualité où que les gens vont payer un certain prix. Ils veulent avoir de la qualité pour le prix qu’ils paient. Moi, je ne voulais pas que le produit soit juste un prête-nom, je voulais être impliqué et je suis très fier des produits qu’on sort,» ajoute-t-il.

Des leçons transposables

M. Lafleur a appris plusieurs leçons dans sa carrière de hockeyeur qui se transposent dans sa vie d’homme d’affaires.

«Je pense que c’est de déléguer et de travailler en équipe. C’est le plus important parce que le sport, en particulier le hockey, ce n’est pas un one-man show. C’est un travail d’équipe. Tu as du succès en équipe, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe, et je pense qu’au travail, c’est la même chose», note-t-il. «Il faut prendre les conseils des gens qui sont qualifiés et au bout de la ligne, c’est toi qui a la décision finale. Oui, il y a des hauts et des bas, mais il faut prendre ce qu’il y a de mieux et il faut faire confiance aux gens avec qui on fait affaire aussi.»

M. Lafleur, atteint du cancer du poumon, affirme que sa santé va très bien depuis les deux derniers mois. Il continue ses traitements à toutes les trois semaines et espère trouver le chemin de la guérison.