Photo courtoisie

La dernière année aura été des plus marquante dans l’histoire de la Fondation Jonction pour Elle alors que ses deux principales activités de collecte de fonds (le déjeuner brunch du printemps et le concours Chantons pour Elles) ont dû être annulées en raison de la COVID-19. Confrontés à l’annulation de cet événement-bénéfice majeur pour la Fondation et pour contrer ce manque à gagner, les coprésidents d’honneur du concours Chantons pour Elles, Jacques Tanguay, vice-président et directeur général d’Ameublements Tanguay et sa conjointe, Suzanne Boulanger, ont remis un don de 100 000 $ à la Fondation avec la complicité du président de la Fondation Maurice Tanguay, feu Maurice Tanguay. Le Comité organisateur du Concours Chantons pour Elles a aussi répondu présent en organisant une campagne de financement dans la communauté. De gauche à droite, sur la photo : Denis V. Bouchard et Michelle Paré, respectivement président du conseil d’administration et directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle, et Charles Tanguay, vice-président ventes et finances chez Ameublement Tanguay.

Nouvelle tendance ?

Photo courtoisie

Depuis peu, quelques clubs de golf ont confié la gestion de leur boutique du professionnel à un tiers ou à une bannière spécialisée dans le domaine. Après le club de golf de Lévis, voilà que celui de Victoriaville va plus loin en débutant la construction d’une bâtisse accessoire, d’une superficie de 2400 pieds carrés, qui abritera la nouvelle boutique du pro dont la gestion et la fourniture des articles reliés au golf durant la saison seront confiées à Golf Town. La nouvelle construction, dont les travaux (en cours) devraient s’échelonner jusqu’au mois d’août, abritera aussi deux simulateurs de golf ultramodernes qui permettront d’évaluer les élans des golfeurs pour mieux les conseiller dans leur choix de bâtons, mais aussi, à compter du mois de novembre, de poursuivre leur saison de golf à l’intérieur durant l’hiver.

Nouvel administrateur

Photo courtoisie

Jacques Topping (photo), Fellow comptable agréé, expert certifié en administration de société et entrepreneur à succès, vient de se joindre au conseil d’administration du CAA-Québec à titre d’administrateur. Jacques apportera donc au CAA-Québec sa vaste expertise en affaires numériques et en gouvernance innovatrice. Le CAA-Québec, organisme sans but lucratif dont le siège social est situé à Québec, compte 1,3 million de membres ainsi que des clients dans quatre lignes d’affaires, soit en Mobilité, Habitation, Assurances et Voyages.

En souvenir

Photo courtoisie

Depuis minuit, le 26 mai 2016, il est interdit de fumer sur les terrasses commerciales, incluant celles des bars et des restaurants. Les Québécois peuvent donc boire et manger sans être incommodés par la fumée des produits de tabac des voisins. Idem pour les serveurs qui travaillent sur les terrasses.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Legault (photo), premier ministre du Québec depuis le 18 octobre 2018, 64 ans... Denis Lebel, ex-président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), 67 ans... Claude Legault, comédien et acteur, auteur et scénariste, 58 ans... Helena Bonham Carter, actrice britannique, 52 ans... Lenny Kravitz, chanteur et compositeur, 55 ans... Monique Gagnon-Tremblay, ex-femme politique, députée de Saint-François, Parti libéral du Québec (1985-2012), 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 mai 2020 : Yves Létourneau (photo), 94 ans, le célèbre constable Polycarpe de la série pour enfants Le Pirate Maboule, le Major Plum-Pouding et commentateur sportif à CKAC et TVA... 2018 : Serge Léveillé, 63 ans, propriétaire du Dépanneur Petro-Canada de Saint-Henri-de-Lévis et figure connue dans le milieu sportif de la Rive-Sud de Québec... 2018 : Roland Hallé, 88 ans, de Lévis, oscarisé, le 31 mars 1981, pour le meilleur court métrage documentaire... 2018 : Frederick William Shaw, 85 ans, député de la circonscription de Pointe-Claire à l’Assemblée nationale du Québec de 1976 à 1981... 2018 : Ted Dabney, 81 ans, américain, cofondateur de la société de jeux vidéo Atari qui a lancé le mythique jeu Pong... 2013 : Jacques Landurie, 82 ans, président de l’ARQ de 1985 à 1987... 2007 : Richard Lapointe, 60 ans, président et fondateur de l’APODIQ... 2009 : Peter Zezel, 44 ans, hockeyeur qui a joué 15 saisons dans la LNH... 2008 : Jean-Louis Cormier, 65 ans, ex-lutteur professionnel (Rudy Kay)... 1998 : Reine Charrier, 81 ans, connue sous le nom de Madame X... 1954 : Lionel Conacher, 53 ans, joueur de hockey et homme politique.